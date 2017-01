Slovenske občine in država imajo znova na mizi vsaj dve temi, o katerih nimajo enakega mnenja. Prva je povprečnina, druga pa spremembe na področju financiranja občin.

Zaradi sprostitve napredovanj in plač javnih uslužbencev in zato večjih stroškov za plače svojih zaposlenih, vzgojiteljic, hišnikov in posledično tudi večjih stroškov socialnega varstva so občine z državo znova odprle pogajanja o višini povprečnin za leti 2017 in 2018. Po prvem usklajevanju so župani in finančna ministrica Mateja Vraničar Erman pogajalsko mizo zapustili z različnimi stališči. V Skupnosti občin Slovenije so izračunali, da bo občine dvig plač in stroškov v javnem sektorju letos stal dodatnih 11 milijonov evrov, kar pomeni, da bi se morala povprečnina s 530 zvišati na 535,6 evra na prebivalca. Izračuni ministrice kažejo drugačne potrebe in predvidevajo zgolj 4,8 milijona evrov dodatnih stroškov in dvig povprečnine za 2,4 evra. Zakaj se njihovi izračuni ne ujemajo, bodo znova razčiščevali predvidoma sredi januarja.

Prerazporejanje in zmanjševanje denarja Brez razhajanj se zagotovo ne bo končala tudi razprava o zakonu o financiranju občin, ki ga želita ministrstvi za javno upravo in finance prevetriti in spremeniti. Čeprav skoraj deset let star zakon ne sledi več realnim potrebam in razmeram na terenu, bo odpiranje tako pomembnih vprašanj boleče. Jasno je namreč, da želi država znižati oziroma drugače prerazporediti obseg denarja, ki ga bodo občine lahko upravičeno terjale od države. Ministrstvi se sprememb lotevata na podlagi analize financiranja občin iz leta 2010 ter njunih vsakoletnih spremljanj in opažanj. Večino popravkov sta strnili okrog ugotovitev, da občine večino (več kot 80 odstotkov) stroškov ustvarijo na zgolj sedmih od 21 programskih področij, da imajo več stroškov občine z visokim deležem starejših občanov, mestne in populacijsko močnejše občine ter da spodbude za združevanje občin v skupne občinske uprave ne prinašajo več želenih učinkov. Zato v predlogu sprememb zakona napovedujejo novo metodologijo za izračun povprečnine, ki bo večji pomen dala številu najmlajših in najstarejših prebivalcev občine. Iz nabora stroškov želijo izločiti nekaj neupravičenih, ki jih država ne bi več upoštevala pri izračunu povprečnine. Poleg tega se želi država zaščititi, da ji v primeru suhih krav župani ne bi znova očitali, da jim ne nakazuje zakonsko določene povprečnine. V zakon zato vnaša določilo, po katerem bi morale občine z državo deliti skupno usodo v dobrem in slabem. Predlog daje nekaj več prostora za demokratični dialog z občinami pri pogajanjih, še vedno pa si jemlje pravico, da o višini povprečnine – če dogovora ne bo – odloči vlada sama. Napoveduje tudi konec vsakoletnega usklajevanja povprečnine z inflacijo in jasneje določa vsoto sredstev, ki jih mora država zagotoviti posamezni občini, v kateri prebiva narodna skupnost Italijanov ali Madžarov.

Zaostreno pri skupnih občinskih upravah Eno največjih in za občine finančno najbolj bolečih sprememb prinaša predlog na področju skupnih občinskih uprav. Doslej sta lahko že dve občini, ki sta ustanovili skupno občinsko upravo, od države zahtevali polovico sredstev za njeno delovanje. Poslej pa bi bila tako visoko sofinancirana le združenja z najmanj desetimi občinami. Takšnih je trenutno v Sloveniji pet, vseh občinskih uprav pa 49. Z denarnim odtegljajem bi bile uprave dodatno kaznovane tudi, če ne bi opravljale vseh nalog, ki bi jih po zakonu lahko. Če bo novela v takšni obliki sprejeta letos, bodo rešitve za občine veljale naslednje leto, določbe glede skupnih medobčinskih uprav pa leta 2019.