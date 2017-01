Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji registriranih 99.615 brezposelnih. To je sicer 2772 oseb oziroma 2,9 odstotka več kot novembra, a skoraj 13.500 oseb ali 11,9 odstotka manj kot konec leta 2015. Brezposelnost se je med letom vztrajno zmanjševala; število registriranih brezposelnih je bilo do junija nižje od 100 tisoč, kar se je nazadnje zgodilo septembra 2010.

Na zavodu za zaposlovanje pravijo, da so leto 2016 zaznamovala ugodna gibanja. Na novo se je prijavilo 89.970 brezposelnih, kar je 7,4 odstotka manj kot leta 2015. Največ, skoraj 50 tisoč je bilo takih, ki so izgubili zaposlitev za določen čas, poleg njih pa se je na zavodu prijavilo še nekaj več kot 14 tisoč iskalcev prve zaposlitve in 13.990 trajno presežnih delavcev in delavcev, katerih podjetja so šla v stečaj. Glede na leto 2015 je bilo lani vključenih v evidenco 10,4 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 9,6 odstotka manj trajno presežnih delavcev in delavcev, katerih podjetja so šla v stečaj, ter 7,5 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas.

Po drugi strani se je povečalo zaposlovanje. Iz evidence zavoda se je lani odjavilo 103.431 brezposelnih, od teh okoli 75 tisoč zaradi zaposlitve, kar je 5,5 odstotka več kot v letu 2015.

Brezposelnost mladih se je zmanjšala kar za petino Čeprav se je decembra brezposelnost zaradi izteka zaposlitev za določen čas po pričakovanjih povečala, pa so številke v primerjavi z decembrom 2015 precej bolj ugodne. Število na novo prijavljenih brezposelnih se je zmanjšalo za 20,8 odstotka, medtem ko se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 29,4 odstotka več oseb več kot decembra 2015. Brezposelnost se je na letni ravni zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Največji upad so imeli v Novi Gorici, za 20,4 odstotka, v Novem mestu (za 19,4 odstotka) in v Trbovljah (za 15,6 odstotka), najmanjše pa je bilo znižanje v območni službi Maribor, za osem odstotkov. Število registriranih brezposelnih se je zmanjšalo tudi v vseh značilnih kategorijah brezposelnih oseb, še zlasti pri mladih v starosti od 15 do 29 let, med katerimi je brezposelnost upadla kar za petino (20,1 odstotka), in pri osebah s srednješolsko izobrazbo; brezposelnost med njimi je na letni ravni nižja za skoraj 17 odstotkov. Najbolj zaskrbljujoče kategorije ostajajo dolgotrajno brezposelni s kar 52,1-odstotnim deležem, starejši od 50 let (35,9 odstotka) in osebe z osnovnošolsko oziroma nižjo izobrazbo (30,2 odstotka).

Rast zaposlenosti v Sloveniji dvakrat višja kot v EU Po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat, ki upošteva tako imenovano anketno brezposelnost, je bilo oktobra lani v Sloveniji brez zaposlitve 7,6 odstotka oseb. V območju evra je brezposelnost znašala 9,8, v celotni EU pa 8,3 odstotka. Med članicami Unije so bile najnižje stopnje brezposelnosti zabeležene na Češkem (3,8 odstotka) in v Nemčiji (4,1 odstotka), najvišje pa v Grčiji (23,4 odstotka v avgustu 2016) in Španiji (19,2 odstotka). Zaposlenost v območju evra se je v tretjem lanskem četrtletju na letni ravni povečala za 1,2, v celotni EU pa za 1,1 odstotka. Stopnja zaposlenosti v Sloveniji se je v enakem obdobju povečala skoraj dvakrat bolj – za 2,1 odstotka.