Prodajni postopek novomeške Adrie Mobil prehaja v sklepno fazo. Francoski proizvajalec avtodomov, prikolic in mobilnih hišic Trigano je včeraj na svoji spletni strani objavil, da so se začela ekskluzivna pogajanja s Protejem, 99-odstotnim lastnikom Adrie Mobil, o nakupu tudi v Evropi uglednega novomeškega proizvajalca vozil za prosti čas in mobilnih hišic. Po objavi novice o načrtovanem prevzemu Adrie Mobil je vrednost Triganove delnice včeraj na pariški borzi poskočila za več kot osem odstotkov, medtem ko se je v zadnjem letu zvišala za več kot sto odstotkov.

Ponudba naj bi bila vredna 180 milijonov evrov Prodajo Adrie Mobil, ki se je začela lani septembra, usmerja VTB Capital, avstrijska podružnica VTB Bank. Po neuradnih podatkih naj bi za nakup Adrie Mobil prispelo od šest do osem nezavezujočih ponudb. Med njimi je bila tudi ponudba švedske družbe Kobe (oddala naj bi jo v konzorciju), ki na skandinavskih trgih trži avtodome in prikolice novomeške družbe in kateri je dolgoletna direktorica Sonja Gole pred meseci želela prodati Adrio Mobil. Francozi za nakup Adrie Mobil ponujajo okoli 180 milijonov, kar je približno šestkratnik denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), smo izvedeli neuradno. Po navedbah Trigana ob objavi načrtovanega prevzema je Skupina Adria Mobil, ki zaposluje okoli 1500 delavcev, lani dosegla približno 350 milijonov evrov prihodkov od prodaje. V prvem polletju lanskega leta pa je Adria Mobil ustvarila skoraj 212 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 23 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2015. Za slabo tretjino, za 14 milijonov evrov, pa je bil višji čisti dobiček. Po napovedih Trigana naj bi s prevzem Adrie Mobil ustvarili številne sinergije na proizvodnem in prodajnem področju. Francozi naj bi v Novem mestu ohranili sedež družbe in vse zaposlene, obstale pa naj bi tudi blagovne znamke, smo izvedeli neuradno. Poleg tega namerava Trigano ohraniti hčerinsko družbo Podgorje v Šentjerneju in črnomeljsko družbo Adria Dom. Družba Podgorje, ki izdeluje pohištvo za avtodome, počitniške prikolice in plovila ter pohištvo po naročilu, je leta 2015 dosegla 24,6 milijona evrov prihodkov in 1,8 milijona evrov čistega dobička, v povprečju pa je zaposlovala 318 delavcev. Adria Dom pa izdeluje mobilne hiše. Leta 2015 je ustvarila 19,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in 1,04 milijona evrov čistega dobička, v povprečju pa je zaposlovala 229 delavcev. Predsednik sindikata Adrie Mobil Ramo Čivović je pojasnil, da se mu kot novi lastnik Trigano zdi sprejemljivejši kot pa kakšen investicijski sklad. »Želeli bi, da se že dalj časa trajajoča agonija glede lastništva konča. Zaposleni si želimo tudi, da bi Adria Mobil dobila stabilnega lastnika, da se število delovnih mest ne bi zmanjšalo, da bi sedež družbe ostal v Sloveniji in da se vodstvo ne bi spreminjalo,« je povedal Čivović.