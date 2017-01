Nekaj dni po smrti igralke Carrie Fisher je zavarovalniški časopis Insurance Insider objavil novico, da bo Disneyjev studio zaradi smrti igralke dobil okoli 50 milijonov zavarovalnine. Podjetje je namreč že leta 2012 pri londonskem Lloydsu vplačalo zavarovanje v primeru, da kateri od igralcev ne bi mogel izpolniti pogodbe in nastopiti v vseh treh delih Vojne zvezd, ki jih snemajo. S tem naj bi zavarovali izpad dohodka. Carrie Fisher je pred smrtjo končala snemanje drugega dela trilogije, ni pa jasno, kaj bo z njeno vlogo princese Leie v tretjem delu.

Seveda ni prvič, da je igralec ali igralka umrla med snemanjem filma ali v tem primeru trilogije. V zadnjem času so filmski ustvarjalci v takih primerih posegli po digitalnih pripomočkih, da so dokončali film. Zadnji tak primer je bil film Hitri in drzni 7, kjer so z digitalizacijo dokončali vlogo Paula Walkerja, ki je umrl v prometni nesreči. Še korak dlje so šli v Rouge One: A Star Wars Story, ki ga ravno zdaj prikazujejo v kinih, ko so digitalno ustvarili lik velikega Moffa Tarkina, ki ga je v originalni Vojni zvezd igral leta 1994 umrli igralec Peter Cushing.

Malce nenavadno bi bilo, če bi v tretjem delu Vojne zvezd nastopala digitalizirana princesa Leia. Pri tem je težava tudi v tem, da vse več igralcev omejuje uporabo svoje podobe po smrti. Nekateri se namreč bojijo, da bi bila njihova podoba po smrti zlorabljena, zato v svojih oporokah prepovedujejo uporabo svoje podobe v komercialne namene, prav tako v prizorih, v katerih se pojavljajo droge in alkohol. Robin Williams je v oporoki prepovedal uporabo svoje podobe v komercialne namene do leta 2039, prav tako je prepovedal digitalizacijo v filmih. V Kaliforniji igralce po smrti ščiti tudi zakon iz leta 1985, ki za uporabo podobe igralca zahteva privolitev dedičev. Zakon so sprejeli na zahtevo sina igralca Bele Lugosija, znanega Drakule, katerega podobo so po njegovi smrti množično uporabljali v komercialne namene. Sindikat igralcev se zavzema, da bi podoben zakon veljal za vso Ameriko.