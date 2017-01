V Tivoliju ni videti konca mučnemu obdobju, ki ga že več let preživljajo obubožani hokejisti Olimpije. Minuli mesec v natrpanem urniku tekem niso zmagali niti enkrat, torkov poraz z Albo pa je bil za edinega slovenskega predstavnika v EBEL že petnajsti zapovrstjo.

Predsednik kluba Marko Popovič je ravno pred dnevi na teh straneh prvič javno povedal, da je usoda Olimpije v najvišjem regijskem tekmovanju pod vprašajem. Njegova izjava ni presenetljiva, saj v tivolskem kolektivu škripa na vseh ravneh. Po naših informacijah se pri nekaterih igralcih še vedno zatika pri izplačilu prve plače za tekočo sezono, a to je v zadnjih letih postal že običaj, saj klub ni več zmožen slediti zahtevam tekmovanja. Če bo Olimpijo res vzel hudič, se bo Popovič znašel na udaru kritik kot pred leti Slavko Kanalec, ki je na Jesenicah opravil hokejsko sedmino. Popovič je ob prevzemu poslov od spornega direktorja Matjaža Seklja resda podedoval več kot tri milijone evrov visok dolg, a v zadnjem poltretjem letu gre Olimpiji pod njegovim vodstvom vse slabše. Ker bo Popovič bržčas moral na službovanje v Črno goro, bo klub izgubil skorajda vso operativnost, saj so vrata pisarne že zdaj večinoma zaklenjena. Do konca mednarodne sezone čaka Olimpijo še petnajst tekem, po 39 odigranih obračunih pa se je razlika v zadetkih ustavila že pri vrtoglavih minus sto golih.

Na Jesenicah štiri kroge pred koncem rednega dela v drugoligaški alpski ligi ni pretirane bojazni, da si železarji ne bi zagotovili vizuma za četrtfinale, kar je osnovni cilj kluba. Resda so gorenjski hokejisti nazadnje visoko izgubili tako proti Fassi (2:7) kot Lustenauu (0:3), a jim je serijo porazov v izdihljajih tekme v Feldkirchu vendarle uspelo prekiniti (4:3). Ob koncu sezone bodo na Jesenicah lahko spoznali, da je imelo sodelovanje kluba v alpski ligi preskromen učinek pri načrtovanem vzponu hokeja v mestu.

Alpska liga Rittner Buam 28 23 2 2 1 110:56 74 Pustertal 27 21 3 2 1 89:49 68 Feldkirch 27 17 9 0 1 106:78 52 Jesenice 26 16 8 1 1 94:61 51 Lustenau 26 16 7 0 3 93:63 51 Asiago 26 12 10 4 0 77:59 44 Cortina 25 12 9 2 2 81:63 42 Zell am See 26 10 12 1 3 76:80 35 Salzburg 2 28 9 15 3 1 79:82 34 Neumarkt 27 9 14 2 2 77:87 33 Sterzing 25 9 14 2 0 68:71 31 Gardena 27 7 15 2 3 70:100 28 Kitzbühel 26 7 16 2 1 62:97 26 Fassa 26 6 15 2 3 71:106 25 Bregenzerwald 26 7 16 0 3 69:93 24 KAC 2 26 3 19 2 2 46:123 15