Nepoznavalec ali površni opazovalec razmer bi pomislil, da v državi vladajo izredne razmere ali ji grozi vojna nevarnost. Očitno gre za lastno populistično promocijo in ustvarjanje vtisa izrednih razmer. Značilno za stranko, ki ji pripada predsednik Mahnič.

Tistim, ki niso bili tankisti, bom približal temeljne značilnosti tankov. Tanki so najmočnejši oborožitveni sistemi kopenske vojske. Njihova moč temelji na oklepni zaščiti, močni oborožitvi, kibernetski podpori delovanja in gibljivosti. Razprava članov odbora in vabljenih je bila osredotočena na tankovsko tehniko, kar nam daje vedeti, da predsednik in nekateri člani odbora ne poznajo vloge odbora za obrambo, saj se namesto z obrambno politiko ukvarjajo s tankovsko tehniko na ravni tankovskih poddesetnikov. Vsebina te razprave nas je navdajala z občutkom, da se razpravljalci vedejo kot mladi tankisti, preden dosežejo operativno in strateško raven razmišljanja. Tankistka pa populistično manipulira z vojaškim nasvetom, katerega pomena in procesa nastajanja, po razpravi sodeč, ne pozna.

Predsednik »tankistov« je torej 23. decembra 2016 sklical prvo nadaljevanje prekinjene seje odbora o odgovornosti Kučana in drugih pri razorožitvi teritorialne obrambe leta 1990. Seja je bila označena kot prvo nadaljevanje, kar verjetno pomeni, da bo iz nje izšla nadaljevanka. »Tankisti« v odboru imajo legitimno pravico, da obravnavajo prijavo redno vabljenega predsednika VSO Hojsa o domnevni Kučanovi veleizdaji, vprašljivo pa je, ali imajo zakonito podlago za razpravljanje o tožbah VSO. Zagotovo pa imajo »tankisti« težave tako z zgodovinskim spominom kot z razumevanjem poslovnika DZ.

Navedel bom nekaj neresničnih trditev v zvezi z domnevno Kučanovo veleizdajo, ki jih je v uvodu natrosil vodilni »tankist« odbora. V dneh od 15. do 19. maja 1990 je potekala razorožitev TO, ki se je zgodila zato, da Slovenke in Slovenci ne bi mogli z orožjem zavarovati osamosvojitve, če bi se uresničila ta točka Demosovega programa, ki je bila izglasovana na plebiscitu. Dodatno je predsednik trdil, da je Slovenija leta 1990 imela orožja za 100.000 ljudi, po vsej Sloveniji pa je bilo po ukazu JLA odvzetega 80 odstotkov orožja TO. Takratno predsedstvo menda ni storilo ničesar, da bi preklicalo ukaz o razoroževanju TO, za kar bi moral poskrbeti takratni predsednik predsedstva Kučan, ki se je kasneje sprenevedal, da za to ni vedel. »Dokumenti, ki obstajajo, jasno dokazujejo, da so vsi občinski štabi predsedstvo in predsednika Kučana že od 15. maja 1990 naprej obveščali, da poteka razoroževanje TO, in da je bil Kučan 15. maja seznanjen z ukazom generala Hočevarja o razorožitvi.«

Prostor ne dovoljuje obširnega pojasnila, zato bom nakazal zgolj nekaj neresnic in opozoril na zakonske in državne okvire, v katerih je bila takrat Slovenija. Odvzem orožja TO v vseh republikah nekdanje države, razen v Srbiji in Črni gori, je bil izveden iz razlogov, ki jih navaja predsednik »tankistov«, ne pa zaradi plebiscita o osamosvojitvi; ta je bil 23. decembra 1990, skoraj sedem mesecev po odvzemu orožja.

»Tankisti« z obtoževanjem Kučana nimajo namena odkriti resnice o razoroževanju, temveč zabrisati in prevrednotiti lastno udeležbo v najnovejši slovenski zgodovini. S populističnim izkrivljanjem takratnih dogodkov in prisvajanjem osamosvojitvenih zaslug večajo razdore in delitve, ki jih kandidat za predsednika države s pridom izrablja za samopromocijske spravne šove. Pri tem je tako vsestranski, da bo vrhovni šef »tankistov« šele čez nekaj let ugotovil, da je izgubil bitko s sedanjim predsednikom države.

»Tankistom« predlagam, naj razpišejo še eno izredno sejo o razorožitvi, pod delovnim naslovom Kam je izpuhtelo orožje TO po osamosvojitvi. Če se bodo potrudili, ima seja lahko zelo veliko nadaljevanj, »tankisti« pa veliko veselja in dela v letu 2017.

Ivan Herbert Kukec, Društvo SRP