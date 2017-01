Podatki so alarmantni. Pa ne zgolj zaradi človeških stisk zaposlenih. Pomembnejši je podatek, da o učinkoviti državni upravi, ki je temeljni pogoj za dobro delovanje države, v takšnih delovnih razmerah lahko le sanjamo. Kaj je ključni razlog za opisane nespodbudne razmere? Organizacija vodenja je, kot se temu reče, na psu. Podatki o obolevnosti zaposlenih, duševnih in vedenjskih motnjah, razkrivajo, da je vodenje v državni upravi nekakšna čudna zmes anarhičnega in avtokratskega modela vodenja. Komunikacije in kontrola praviloma potekajo le od zgoraj navzdol, podrejeni niso deležni zaupanja, odločanje poteka le na vrhu in zaposleni ne sodelujejo pri postavljanju ciljev.

Problematično je vsakodnevno ravnanje večine tistih zaposlenih, ki opravljajo kakšno koli funkcijo vodenja, od vodje najmanjšega oddelka ali službe pa vse do ministra na vrhu hierarhične piramide vodenja. Strese, depresivnost in živčne napetosti ustvarja nestrokovno, avtokratsko ali celo anarhično vodenje. Verjetno ni daleč od resnice domneva, da se večini zaposlenih v državni upravi, ki imajo in izvajajo pristojnost vodenja, niti ne sanja o sodobnih in učinkovitih sistemih vodenja. Samo takšni načini vodenja zanesljivo (ne pa slučajno) lahko motivirajo in spodbujajo zaposlene, da skupaj s sodelavci dosegajo najvišje rezultate in pričakovanja.

Samo kot ilustracijo navajam svojo osebno izkušnjo. Nekaj let sem bil zaposlen na enem izmed ministrstev, na katerem je državni sekretar brez razloga in zadržkov nadiral podrejene uradnike. Povrhu vsega je nadzor izvajal z »vohljačem«, ki je službeno hodil od ene do druge pisarne, prisluškoval in obveščal državnega sekretarja. Kakšni so bili odnosi in vzdušje na tem ministrstvu, ni treba razlagati. Nekaj nedvomno drži: takšen funkcionar ne bi smel stopiti niti čez prag vhodnih vrat v ministrstvo. Res se je to dogajalo pred nekaj leti, vendar se razmere od takrat niso kaj dosti spremenile na bolje.

Samo državna uprava zaposluje dobrih 33.000 uradnikov in vsaj kakih 1500 med njimi ima tudi pristojnosti na področju vodenja na različnih ravneh organiziranosti. Koliko izmed njih poseduje tudi ustrezno strokovno znanje o različnih sistemih vodenja, ne vem. Domnevam pa, da so v državni upravi redki primeri takšnih vodilnih in vodstvenih delavcev, ki poznajo sodobne učinkovite interakcijske (nehierarhične) sisteme vodenja.

Javni sektor šteje dobrih 160.000 zaposlenih. Problemi celotnega javnega sektorja so praviloma tako ali drugače povezani s prevladujočim avtokratsko-anarhičnim sistemom vodenja. Mimogrede: tudi nedavno razkrite stranpoti v zdravstvu so v prvi vrsti posledica nedomišljenega in neorganiziranega (anarhično-avtokratskega) sistema vodenja, ki se vedno začne na vrhu hierarične piramide, torej na ministrstvu, konča pa v množici oddelkov in služb na najnižji ravni organiziranosti.

Janez Krnc, Litija