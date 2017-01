Dvaindvajset let in pol zapora je včeraj tožilka Nikolaja Hožič predlagala za 30-letnega Trboveljčana Asmirja Sulejmanovića, če bi priznal, da je 20. julija lani v Ključevici v Zasavju umoril 63-letnega Branimirja Bajdeta. Zaradi borih nekaj sto evrov naj bi ga povozil s traktorjem. »Ne priznavam krivde za nobeno od dejanj,« je izjavil Sulejmanović, ki mu očitajo umor iz koristoljubja in odvzem motornega vozila.

Je pa nekatera dejstva iz obtožbe vendarle priznal: da je Bajde umrl pod traktorjem, ki ga je vozil on, ampak da je bila nesreča, ki je ni mogel preprečiti. In da je truplo nato privezal na traktor in ga vrgel v globel. »Šokiran sem bil in obupan, nisem vedel, kaj naj storim; če bi se to zgodilo danes, bi poklical policijo… Zelo mi je žal, da sem oskrunil truplo… Nisem pa ga hotel umoriti,« je navajal. Tudi očitke, da mu je šlo za denar, je zavrnil: »Pomislil sem, da ima moja žena pri Bajdetu v hrambi okoli 2000 evrov in da jih ne bo mogla več dobiti nazaj. Pa tudi delal sem pri njem. Zato sem vzel denar, ki sem ga našel, okoli 250 evrov. Nimam občutka, da bi vzel njegov denar.«

Že poprej ukradel traktor

Bajdeta sta znanca nazadnje videla v sredo, 20. julija, in ker je potem njegov telefon zvonil v prazno, na kmetiji pa ga tudi nista našla, sta poklicala policijo. Iskanje po težko dostopnem gozdnatem in strmem terenu je bilo težko, tako da so žrtev našli šele v ponedeljek popoldne in to samo 50 metrov stran od hiše. Tri dni pozneje so pridržali Sulejmanovića, okoličani so ga poznali pod imenom Janko, ki je večkrat bival na odmaknjeni Bajdetovi kmetiji in mu pomagal pri spravilu lesa. Sta se pa menda tudi večkrat sprla, Sulejmanović naj bi bil v začetku lanskega leta na sodišču celo obsojen zaradi tatvine Bajdetovega traktorja; odredili so mu družbeno koristno delo, ki naj bi ga opravljal prav na tej kmetiji.

Upokojeni 63-letnik je med drugim prodajal les in usodnega dne ga je obiskal kupec iz Krškega. Po trditvah tožilstva mu je plačal 550 evrov, kar naj bi videl tudi Sulejmanović. Ko je kupec odšel, naj bi se torej zgodilo: da bi dobil denar, naj bi Sulejmanović s traktorjem namenoma zbil Bajdeta in ga nato še prevozil, tudi čez glavo. Truplo je z verigo privezal na traktor, ga čez njivo odvlekel do gozda in vrgel v globino. Potem naj bi iz hiše ukradel denar in se nato s traktorjem odpeljal v Radeče, od tam pa s taksijem v Celje. Taksistu je dejal, da gre »na kurbe«. Račun je znašal 30 evrov, Sulejmanović pa mu je plačal še desetaka več. Menda je iz denarnice potegnil precejšen šop denarja, po taksistovi oceni okoli tri stotake. Ko se je naslednje popoldne vrnil domov, je ženi povedal, da je Bajde nenadoma skočil pred traktor in da ga je povozil. Denarnico, v kateri da ni bilo ničesar, in hišne ključe naj bi odvrgel v bližini.