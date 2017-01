Radovanu Stošiću se bo obrestovalo, da na predobravnavnem naroku ni priznal očitanega mu kaznivega dejanja in je terjal sodni proces. Okrožna državna tožilka Ivanka Slana je namreč na včerajšnji glavni obravnavi prekvalificirala svoj obtožni očitek.

Stošiću ne očita več poskusa umora iz nizkotnih vzgibov in ljubosumja, temveč zgolj še poskus uboja. Drugega avgusta zjutraj naj bi v stanovanjski hiši na Pohorski cesti v Hočah poskušal vzeti življenje svoji dolgoletni zunajzakonski partnerici Suzani Damiš. V dnevno sobo, v kateri je zaspala oškodovanka, je postavil plinsko jeklenko, speči oškodovanki zatem zvezal noge s plastičnimi vezicami, nakar jo je okoli 7. ure zjutraj udaril v obraz in jo začel daviti.

»Konec je, poslovi se od življenja,« ji je dejal. Damiševa ga je začela odrivati in uspelo ji je strgati plastično vezico na nogi. Stošić ji je zatem zvil roke na hrbet in jo znova davil, odprl je tudi ventil na plinski jeklenki, a se je Damiševi uspelo iztrgati iz napadalčevega prijema. V spodnjem perilu je skočila čez balkon ter se zatekla v lokal čez cesto. Stošić je pobegnil s kraja dogodka, policija pa ga je prijela še isti dan. Od takrat je v priporu.

Tožilski očitek že pred spremembo ni več omenjal paralizatorja, s katerim naj bi Stošić skušal obvladati oškodovanko. Med hišno preiskavo ga namreč niso našli. Iz izreka obtožbe je izpadel tudi razpršilec s solzivcem. Tega je Stošić sicer imel pri sebi, ko je napadel Damiševo, vendar je z njim ni uspel poškropiti. »Nisem stregel po življenju gospe Damiš, hotel sem se samo pogovoriti o skrbništvu najinega otroka,« je včeraj ponovil 57-letni Stošić.

Izvedenec medicinske stroke Erik Vrabič je prej ocenil, da poškodbe na vratu Damiševe nesporno dokazujejo, da jo je obdolženec davil. Zato je hipotetično obstajala verjetnost, da bi jo umoril, če se ne bi branila in bi lahko nadaljeval stiskanje. »Ni pa bil to zelo dolgotrajen in zelo močan pritisk,« je dodal Vrabič.

Tožilstvo je v sklepni besedi predlagalo izrek petletne zaporne kazni, zagovornica obtoženega, odvetnica Tatjana Poslek Godec, pa je trdila, da je Stošić izvajal zgolj psihični pritisk na oškodovanko. Zato naj ga sodnica oprosti obtožbe. Razglasitev sodbe bo v ponedeljek.