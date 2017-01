Najdaljšo, triinpolletno zaporno kazen zaradi proizvodnje, predelave in preprodaje konoplje je sodišče določilo skoraj 70-letnemu Danijelu Osetu, ki bo moral do pravnomočnosti sodbe počakati v priporu. V hišnem priporu bosta ostala tudi Anes Dukić, ki mu je sodišče dosodilo tri leta zapora, in Matjaž Smolinsky, ki bo moral za zapahi preživeti eno leto in devet mesecev. Uga Grbca je sodišče obsodilo pogojno na eno leto zapora z dveletnim preizkusnim rokom.

Dukić in Oset, oba obsojena proizvodnje in prometa prepovedanih drog v hudodelski združbi, morata poravnati tudi protipravno pridobljeno premoženje – Dukićevih 975 evrov so policisti že zasegli, Oset pa mora plačati 5300 evrov.

Dosojene zaporne kazni so precej nižje, kot jih je predlagala tožilka Nadja Gasser. »Obsodilne sodbe sem pričakovala, na višino kazni pa se bom pritožila,« je napovedala. Pritožbo je napovedal tudi Osetov zagovornik Aljoša Drobnič. Prepričan je, da je kazen za Oseta previsoka, nezadovoljen je tudi z njeno vsebino in z odločitvijo o podaljšanju pripora, za katero po njegovem ni ustreznega razloga.