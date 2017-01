Vas na obronkih Jelovice bo tudi v nedeljo pričakala tisoče obiskovalcev. Največ jih bo prispelo z avtobusi, do znamenite vasi in spomenika pa se bodo odpravili tudi peš od blizu in daleč. Včeraj so predstavili dogodke, ki vsako leto spomnijo na boj Cankarjevega bataljona z nemško vojsko pozimi leta 1942. Obenem je to tudi spomin na tragedijo vaščanov in vasi, saj so Nemci po umiku partizanov pobili 41 domačinov, vas požgali in ostale pregnali v taborišča.

Dražgoše so v teh 60 letih postale tradicionalno zbirališče, nekakšen slovenski fenomen: v vasi se srečujejo zdaj generacije ljudi, veliko je mlajših in spomin na odpor tujemu zavojevalcu je postal podlaga, zbiranje ljudi pa prava ljudska manifestacija, ki je mnogo bolj spontana kot nekoč. Pomemben del dogajanja so vedno spominski pohodi, ki jih bo letos 9 iz različnih smeri in z različno težavnostjo. Kot poudarjajo v organizacijskem odboru, ki združuje organizatorje z različnih koncev Gorenjske, bodo tokrat vremenski pogoji ugodni, a v znaku pravega zimskega mrazu. Zato je za vse pohodnike ključna dobra pripravljenost in ustrezna oprema.

Deset tisoč jih gre na najtežjega Že 38 let traja tradicija obnavljanja pohoda Cankarjevega bataljona v Dražgoše. Ta najtežji pohod se bo letos začel na Črnem Vrhu v domu krajanov in to je novost. Gre za do 10 ur dolg pohod, zato se bo začel jutri med 22. in 23. uro ter se – kot vsi ostali – končal v nedeljo do 12. ure, ko se bo pri spomeniku v Dražgošah pričela slovesnost, na kateri bo letos spregovorili zgodovinar Martin Premk. Slednji je tudi avtor knjige o partizanski Poljanski vstaji, kulturni program pa bodo pripravili tudi domačini iz Dražgoš. Število pohodnikov na tem zahtevnem pohodu, ki ga organizirajo škofjeloški planinci, zaokrožajo na 10.000, kar priča o njegovi priljubljenost in izročilu. Drugi nočni pohod iz Železnikov čez Ratitovec do Dražgoš, ki ga pripravlja PD Železniki, je tokrat že 18. Pohodniki se bodo zbrali pri bazenu v Železnikih in ob polnoči krenili na pot. Na 10. Tržiški pohod naj bi se odpravilo okoli 200 pohodnikov, pot jih bo vodila skozi Podnart do Jamnika in v Dražgoše. Pohod traja okoli 6 ur, pripravljajo pa ga planinci, veterani in zveza borcev. Pri vseh treh je poskrbljeno za avtobusni povratek iz Dražgoš, organizatorji pa opozarjajo na čelne svetilke kot potreben pripomoček, saj tudi tržiški pohod (začetek ob 5. uri v nedeljo izpred gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču) poteka v temi. Na pot bodo krenili tudi nekateri kolesarji iz Kranja in Škofje Loke, pričakujejo jih nekaj deset. Tudi udeležence drugih, krajših pohodov organizatorji prosijo, naj bodo v Dražgošah najkasneje do 11.30. »Opozarjamo vse, da zaradi zahtevnega prometa in pričakovanega velikega števila obiskovalcev vsi poskrbijo za pravočasen prihod. To zlasti velja za avtobusne prevoze, saj vozila po pol dvanajsti ne bodo mogla mimo spomenika,« je poudaril Franci Lušina, ki skrbi za dražgoški del organizacije tega množičnega dogodka.

Smeri pohodov v Dražgoše 7. in 8. januarja Sobota, 7. januarja 38. pohod Po poti Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Dražgoše Pohod se prične v soboto, 7. januarja 2017, med 22.00 in 24.00 (Dom krajanov Črni Vrh, tel. 041 882 076, e-mail: darja.plestenjak@siol.net) Organizator: Planinsko društvo Škofja Loka: (info@pd-skofjaloka.com; Iris Todorovič, tel. 031 604 884, Jože Stanonik, tel. 041 595 005) 18. pohod Železniki–Ratitovec–Jelovica–Dražgoše Pohod se prične v soboto, 7. januarja 2017, ob 24.00 (Češnjica – plavalni bazen) Organizator: Planinsko društvo Železniki (Lojze Lotrič, tel. 031 613 426, e- mail: lotric.lojze@gmail.com, v sodelovanju z GD Dražgoše Nedelja, 8. januarja 2017 41. pohod čez Jelovico: Soteska (Bohinj)–Rovtarica–Dražgoše Odhod od 7.00 do 7.30 iz Soteske. Organizatorji: KS Bohinjska Bela (Janez Koselj, tel. 041 270 449) in SV, Vojašnica Bohinjska Bela v sodelovanju z GG Bled (Zvone Šolar), PD Radovljica in Srednja vas ter Veterani vojne za Slovenijo (Janez Koselj, predsednik OZ VVS Zgornja Gorenjska, tel. 041 486 946) 6. pohod Tuškov grič–Jemec–Zali Log–Železniki–Dražgoše Odhod ob 5.00 s Tuškovega griča pod Črnim Vrhom nad Cerknim Organizator: Krajevna organizacija ZB Davča (Lojze Jelenc, tel. 041 350 240) 10. tržiški pohod v Dražgoše: Tržič–Podnart–Češnjica–Jamnik–Dražgoše Odhod ob 6.00 izpred gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču. Organizatorji: Občinsko Združenje slovenskih častnikov Tržič v sodelovanju z Občino Tržič, območnim Združenjem veteranov vojne za Slovenijo Tržič, policijskim veteranskim društvom SEVER Gorenjske, ZB za vrednote NOB Tržič in Združenjem vojaških gornikov Slovenije (Valentin Klemenčič, tel. 041 633 750, e-mail: valentin.klemencic@gmail.com) Pohod Škofja Loka–Križna Gora–Čepulje–Mohor–Dražgoše Odhod ob 5.30 z avtobusne postaje v Škofji Loki. Organizator: PD Škofja Loka, tel. (04) 512 06 67, e-mail: info@pd-skofjaloka.com (Roman Jelenc, tel. 041 549 492) Pohod Kranj–Podblica–Dražgoše Odhod ob 9.00 izpred hotela Creina v Kranju, avtobus. Organizator: PD Kranj, tel. (04) 236 78 50 ali vodniki.pdkranj@gmail.com Pohod bo vodila Staša Merlak. Pohod Čepulje–Mohor–Dražgoše Odhod od 7.30 do 8.00 s Čepulj. Organizator: PD Kranj tel. (04) 236 78 50 ali vodniki.pdkranj@gmail.com Pohod Kropa–Jamnik–Dražgoše Odhod ob 8.30 izpred tovarne Plamen v Kropi. Organizator: ZB za vrednote NOB Radovljica in KO ZB za vrednote NOB Kropa v sodelovanju s PD Radovljica (Anton Kapus, tel. 041 350 295) Pohodniki, ki bodo startali v Železnikih lahko za informacije pokličejo Nika Sedeja na telefon 031 771 212. Za pohodnike iz Selc pa je kontaktna oseba France Benedik, 040 310 333. Zimski kolesarski vzponi v Dražgoše (rekreativni, brez zapiranja cest) Start od 8.30 do 9.00 Kranj–Podblica–Dražgoše Selca–Lajše–Dražgoše Škofja Loka–Selca (Lajše–Dražgoše)–Češnjica–Dražgoše Kropa–Jamnik–Dražgoše (informacije Sašo Rakar, tel. (04) 231 75 55, Brane Dežman, tel. 051 311 464