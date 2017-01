Po zagrebškem spektaklu se ženski del karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju seli v Maribor. Štajerska metropola bo v soboto in nedeljo gostila 53. Zlato lisico, po tradiciji pa se bodo najboljše alpske smučarke merile v veleslalomu in slalomu. Slovenska reprezentanca bo številčna. Na sobotnem veleslalomu bodo stale na startu Ana Drev, Katarina Lavtar, Tina Robnik, Ilka Štuhec, Meta Hrovat ter zadnjič v karieri Tina Maze. Na nedeljskem slalomu bodo tekmovale Ana Bucik, Maruša Ferk, Ilka Štuhec, Klara Livk, Meta Hrovat in Saša Brezovnik.

S športnega stališča bodo glavne značilnosti letošnje Zlate lisice tri. Prva bo tekmovalno slovo najboljše slovenske športnice Tine Maze, ki je v zadnjih dneh navduševala v Zagrebu, kjer je bila na moškem slalomu tekmovalka s kamero. Obeta se zanimivo Črnjankino slovo, alpska smučarska javnost pa se glede na njeno tekmovalno pripravljenost sprašuje, ali se lahko po skoraj 22 mesecih od zadnje preizkušnje uvrsti na drugo progo, kar pred tednom dni na Semmeringu denimo ni uspelo njeni veliki tekmici Anni Veith. Tina Maze si želi na svoji poslovilni tekmi tekmovati, kot je to v Zagrebu storil Ivica Kostelić, le da on uradno ni razjasnil, ali je bil zadnjič na startu. Iz Mednarodnega arbitražnega razsodišča v Lozani so sporočili, da niso ugodili prošnji odvetnikov Tine Maze, ki so si v boju z Mednarodno smučarsko organizacijo želeli boljše startne številke kot tik za najboljšo trideseterico.

Drugo dejstvo bo, da bodo gledalci lahko občudovali na delu svojo novo veliko športno junakinjo Ilko Štuhec. Mariborčanka je na začetku sezone slovensko javnost navduševala po vsem svetu, čeprav v zadnjih tednih ne tekmuje, ker so na sporedu predvsem slalomske tekme, a je v skupnem seštevku svetovnega pokala s štirimi zmagami še vedno na visokem tretjem mestu. Štajerci so čustven narod, ki se bodo gotovo znali pokloniti izjemni Mariborčanki. Ilko Štuhec bodo največji izzivi sezone čakali v naslednjih tednih, ko bodo v Altenmarktu, Garmisch-Partenkirchnu in Cortini d'Ampezzo preizkušnje v hitrih disciplinah. Mimogrede, že prihodnji konec tedna naj bi se v Altenmarktu na tekme svetovnega pokala vrnila motivirana Američanka Lindsey Vonn, kmalu za njo pa tudi njena rojakinja Julia Mancuso. »Vselej se veselim Zlate lisice, ki je nekaj posebnega. Prepričana sem, da nas bodo spremljali vsi, ki ne potujejo z nami po svetu, a za nas navijajo. Vesela sem, da bodo pogoji odlični, da se obeta vrhunska tekma in da bom končno tekmovala pred domačimi gledalci,« je navdušena Ilka Štuhec.

Tretja in najpomembnejša stvar na Zlati lisici so vselej športni rezultati. Slovensko alpsko smučanje je v Mariboru v preteklosti doživelo nekaj najlepših trenutkov v svoji zgodovini, pod Pohorjem so svoje najboljše vožnje pokazale številne izjemne slovenske alpske smučarke. Nazadnje se je med nesmrtne vpisala Ana Drev, trenutno najboljša slovenska veleslalomistka, ki je lanskega januarja zasedla drugo mesto. Drevova je v tej sezoni večkrat dokazala, da se približuje najboljšim, v korak z njimi pa še ni stopila. Jutri bo imela izjemno priložnost, da doseže najmanj svojo najboljšo uvrstitev sezone. »Vselej sem rada prihajala v Maribor, kjer vlada posebno vzdušje. Od lani pa je postala ta tekma zame nekaj posebnega. Veselim se preizkušnje in priložnosti za dokazovanje,« je prepričana Ana Drev.