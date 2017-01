Če ste bili bralci v zadnjem letu deležni številnih novosti v časopisu Dnevnik, ste tisti med vami, ki jo pogosteje obiskujete, spremembe gotovo opazili tudi na Dnevnikovi spletni strani www.dnevnik.si. Že pred prazniki smo osvežili in posodobili njeno podobo; zadovoljila bo tudi najzahtevnejše bralce, saj je bolj odzivna, bolj prilagodljiva in ponuja nove, dodatne vsebine. Bistveni novosti sta dve. Prvič, spletna stran je po novem odzivna, kar pomeni, da se prilagaja zaslonom različnih naprav in je zato primerna tako za branje na vašem mobilnem telefonu kot na ekranu računalnika, ki ga uporabljate. Da nas boste – v skladu z našim geslom – lažje spremljali, kjerkoli že ste in kadarkoli se vam bo to zahotelo.

Druga pomembna novost, s katero smo predvsem sledili vašim željam po še večji informiranosti, je, da smo začeli še bolj podrobno spremljati dnevno dogajanje v obliki ažurnih kratkih novic.

Ni nepomemben niti podatek, da vsem bralcem v promocijskem obdobju, ki bo trajalo vse do 1. marca 2017, v sodelovanju z našim poslovnim partnerjem vse vsebine na spletu ponujamo popolnoma brezplačno.

Nikakor pa vse navedeno ne pomeni, da so spremembe pri nas končane, prav nasprotno, to je šele začetek. Potem ko smo prenovili spletno stran, vas nameravamo že v januarju presenetiti z novo mobilno aplikacijo za vaše telefone in tablice. Tudi na tej bodo vse vsebine do konca februarja prosto dostopne. Postopne izboljšave in nadgradnje bodo torej prej stalnica kot izjema. Uživajte še naprej z nami kjerkoli in kadarkoli.

Boris Upelj je urednik Dnevnik.si