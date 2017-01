Med vidnejšimi zmagovalci je v lanskem letu zagotovo digitalna valuta bitcoin. Decentralizirana valuta, katere lastništvo je vodeno na ogromnem številu računalnikov po vsem svetu, je v letu 2016 pridobila kar 122 odstotkov vrednosti. Povodov za eksplozivno rast valute bitcoin je več. Veliko vlogo so imeli geopolitične skrbi in pretresi okoli Velike Britanije in volitev v ZDA, pa tudi zaostrovanje politike med Rusijo in zahodnim svetom. Vlagatelji so v teh okoliščinah iskali neke vrste digitalno zlato in ga našli v obliki valute bitcoin. Ta zaradi omejenega števila izdanih bitcoinov ter decentraliziranosti precej dobro posnema nekatere pozitivne lastnosti zlata, na drugi strani pa je v nasprotju z zlatom pripravljena na 21. stoletje, v katerem je pomembna predvsem takojšnja dobavljivost in možnost takojšnjega prenašanja po vsem svetu.

Med največjimi ljubitelji bitcoina so kitajski vlagatelji; ob devalvaciji domače valute svoje premoženje množično selijo v digitalne valute, ki so zaščitene pred posegi lokalnih vlad zaradi svoje decentraliziranosti. Kako močan je kitajski interes za bitcoine, se je pokazalo na prvi letošnji dan, ko so v 24 urah kupci pokupili kar 5 milijonov bitcoinov v domači valuti. Za primer, v istem času je bilo dolarskih nakupov le za okoli 53 tisoč bitcoinov. Kitajske nakupe je spodbudila novica, da so se kitajske oblasti odločile za nove posege pri domači valuti juan. V preteklosti so namreč kitajske oblasti vezale vrednost domače valute predvsem na vrednost ameriškega dolarja, v prihodnje pa bo njena vrednost vezana na precej večjo košarico valut. V dneh od novega leta pa do danes zjutraj je kitajska valuta juan proti dolarju pridobila že skoraj 3 odstotke vrednosti, bitcoin pa je ob kitajskih nakupnih pritiskih poletel vse do 1152 ameriški dolarjev in v času pisanja letos beleži že 11-odstotni donos.

Kaj bo prineslo leto 2017 digitalnim valutam, je veliko vprašanje. Popularizacija »ljudskih« valut, kot je bitcoin, in na drugi strani predvsem velika uporabnost decentraliziranega poslovanja (blockchain), ki ponuja možnost tako imenovanega »necenzuriranega poslovanja«, že privabljata novo znanje, zamisli in projekte (Ethereum, The DEO). Ali je pred bitcoinom učinek snežne kepe ali tulipanov bum, pa bo seveda povedal čas.