Seveda je prijetno sanjariti o tem, kaj vse bi še radi naredili, da bi bil naš dom popoln, od prenove kuhinje z novim štedilnikom, ki bi ga nam zavidali vrhunski chefi, do večernih zabav na terasi, ki jo moramo šele zgraditi. Toda biti dober lastnik je v detajlih, torej opravljati redno vzdrževanje in se lotevati majhnih projektov. Zato se znebite nekaj slabih navad, ki vam utegnejo v prihodnosti povzročiti precejšnje stroške.

Če ni pokvarjeno, ne popravljate Narobe! Gospodinjski aparati, peči za ogrevanje, leseni parket in stenski oplesk potrebujejo redno vzdrževanje, četudi je videti, kot da ga ne. Filtre domačih aparatov je treba sproti čistiti ali jih menjati, granitne površine potrebujejo nego, da na njih ne nastajajo madeži, umazanijo s sten redno čistite s posebno »radirko«, poškodbe na lesenih talnih oblogah pa sproti odpravljajte z loščenjem ali posebnim voskom, ki je namenjen za polnjenje prask. Ko kupite ali vgradite kaj novega, preberite in upoštevajte navodila za vzdrževanje, da bo vaš dom še dolgo funkcionalen in lep.

Po stanovanju hodite v čevljih Čevlji poškodujejo talne obloge, z njimi umažemo preproge in itison ter vnašamo v stanovanje prah, umazanijo in bakterije. V eni od študij so znanstveniki ugotovili, da je kar 39 odstotkov čevljev, ki jih nosimo zunaj, vsebovalo bakterije, ki povzročajo diarejo in so izjemno odporne na antibiotike. Še en razlog več, da doma smuknete v udobne copate ali debele nogavice, za goste pa pripravite copate za natikanje. Copati so tudi boljši od bosih nog, kajti naša koža oddaja olje in znoj, kar prav tako ni dobro za talne obloge.

Kadite v notranjih prostorih Tudi če vam ni mar za svoje zdravje, varujte vsaj »zdravje« svojega imetja, saj se cigaretni dim vpije v zidove in talne obloge. Zadimljeno stanovanje boste težje prodali, saj ga je treba popolnoma prepleskati s posebno barvo in zamenjati tekstilne obloge na tleh. Prenehajte kaditi v notranjih prostorih (ali sploh prenehajte kaditi), če pa že morate vleči cigareto, to počnite na balkonu ali terasi – ob zaprtih oknih in balkonskih vratih, da se dim ne vije v notranjost.

V omarah skrivate navlako Tudi če je obiskovalci ne vidijo, vi veste, da je tam – navlaka, ki jo preprosto potisnete v omaro, dokler ni v njej prav nič več prostora in se vam nekoč vse natlačene stvari usujejo na glavo. Zaradi navlake je vaš dom videti neurejen, manjši in nenegovan. Zato prenehajte zbirati vse vrste katalogov, oblačil, ki jih niste oblekli že vrsto let, ponošenih čevljev, posodja, na katerem se nabira prah … Ni vam treba pospraviti vsega naenkrat, ampak delajte po malem. Vsak dan najdite stvar ali dve, ki jo ne uporabljate več, in jo odnesite v ustrezen zabojnik, jo podarite ali prodajte.