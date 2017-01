Med obiski bolšjih sejmov in starinarnic boste gotovo našli stare fotografije ali zemljevide, ki so vas pritegnili. Zdaj pa se sprašujete, kaj naj z njimi naredite. Predlagamo vam, da najdene zaklade uporabite kot stenske umetnine. Da bo dekoracija sodobnejša, jih uokvirite v poceni okvirje – posamezno ali v skupini, da ustvarite kolaž.

Starinske črke in številke

Vintidž črke in številke, ki jih najdemo na sejmih starin, so odličen način za dekoracijo zidov z besedami in števili, ki so pomembni za vas in vašo družino. Obesite jih tako, da tvorijo vaše ime ali določen datum ali pa izberite besede, kot so dom, ljubezen, družina ali tudi hrana za okras v kuhinji. Zidove lahko okrasite tudi z družinskim monogramom.