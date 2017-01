Prva vožnja moškega slaloma na Sljemenu nad Zagrebom poteka v sneženju, ki je kljub dobri pripravljenosti snežne podlage vplivalo na vidljivost tekmovalcev. Razlike na vrhu so minimalne, vse favorite pa je presenetil Avstrijec Manuel Feller, ki je na dolgem slalomu tvegal ogromno in si privozil najboljši čas prve vožnje. Drugi po prvi vožnji je bil francoski veteran Julien Lizeroux, za njega pa se je uvrstil Američan Max Engel, ki se je na progo podal s številko 45 in za vodilnim Fellerjem zaostal le 28 stotink sekunde.

V drugi vožnji se je ob majhnih razlikah napovedoval naskok Marcela Hirscherja na vrh, a je Avstrijec v drugi vožnji popolnoma zatajil in na koncu prismučal za prvo peterico. Njegovi glavni konkurenti v letošnji sezoni so se odrezali bolje, Manfred Mölgg je smučal najhitreje, blizu sta mu prišla še Felix Neureuther in Henrik Kristoffersen. Tretji po prvi vožnji Max Engel se je tudi v drugo pogumno boril, a je pred ciljem naredil napako in odstopil. Ko se je kot zadnji skozi štartna vratca pognal Manuel Feller, je bil pritisk prehud tudi zanj in odstopil je že pri drugih vratih. Letos prerojeni veteran Manfred Mölgg se je tako veselil zaslužene zmage na težki progi v Zagrebu.

Na Sljemenu sta smučala tudi dva slovenska predstavnika, Štefan Hadalin je s številko 51 odstopil, Žan Grošelj pa je bil prepočasen za napredovanje v drugo vožnjo.