In imajo verjetno prav, saj recimo leseni opaž, ki smo ga tisti, ki smo odraščali v 70. letih prejšnjega stoletja, prav sovražili, znova prihaja v modo v sveži, posodobljeni podobi. Seveda si vsi trendi notranjega dizajna ne zaslužijo oživitve. Nihče si na primer ne želi vrnitve stropov z zrnato strukturo. Toda naslednjih sedem retro videzov, ki vam jih predstavljamo, se vrača na velika vrata in so (ali bodo v kratkem) spet nadvse priljubljeni.

Dvajseta leta: želvovinasti vzorec Ta prav poseben dizajn je pridobil na priljubljenosti proti koncu 19. stoletja in doživel z art decom navdihnjen ponovni vzpon v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Danes je ta lisasti črnorjavi vzorec mogoče najti na očalih in glavnikih za lase, toda zakaj je izginil iz notranje dekoracije? Beli zidovi in minimalistični dizajn sodobnih interjerjev so kot nalašč za kompleksne temne vzorce. Izberite samo majhen poudarek, denimo vazo ali okvir za ogledalo z želvovinastim vzorcem. Če ste pogumnejši, kopalnico opremite s ploščicami v takem vzorcu, in jih kombinirate z belimi zidovi ter bronastimi poudarki. Oblikovalci že uporabljajo želvovinaste poudarke - če tvegate, utegnete biti vodilni sledilci trenda.

Trideseta leta: barvno steklo Danes nas skrbi predvsem za učinkovito rabo energije, zato so naša trislojna okna sicer varčna, a prav nič vizualno zanimiva. V preteklosti so imeli boljši domovi z barvnim steklom okrašena okna, ki burijo domišljijo sodobnih notranjih oblikovalcev. Ker boste starinska okna z barvnim vitražem bolj težko uporabili za njihovo osnovno nalogo, lahko postanejo del modernega pohištva ali dekoracije. Lahko pa okna z barvnim steklom tudi naročite in se poigrate z vzorci in barvami.

Štirideseta leta: barvno mlečno steklo Če doslej niste veliko razmišljali o dekoraciji iz štiridesetih let prejšnjega stoletja, niste veliko zamudili. Podobno kot v sedemdesetih je to desetletje ljubilo čudne tlorise stanovanj in preveč zelene barve. Toda od takrat izvira tista prava stvar: barvno mlečno steklo. Tradicionalno mlečno steklo je belo, toda barvne alternative, kot sta predvsem žadasta in azurna barva, so zbiratelje vintidž kolekcij spravile na noge. Nekoliko ublažene nianse teh barv so skupaj s čudovitim dizajnom postale idealen dodatek v današnjih povsem belih kuhinjah, ki obupno potrebujejo kanček barve. Če vam uspe najti originalno barvno mlečno steklo, kar je velik izziv, ste na konju!

Petdeseta leta: barvite kuhinje Ko govorimo o opremi stanovanja v petdesetih, pomislimo na vedno priljubljeno obdobje moderne. Toda iz tega časa izvira trend, ki ga novi lastniki vintidž domov običajno porušijo s kladivi – barvite kuhinje v močnih rumenih, zelenih ali modrih odtenkih. Saj ne da bi bile sodobne minimalistične kuhinje tako klasične kot trendovske, le nekaj barve jim manjka. Kuhinje iz petdesetih pa so bile vse v barvah, od hladilnika in delovnega pulta do omaric. Res ni treba, da bi tudi danes vsa oprema bila barvna, toda kak barvni poudarek tu in tam ne bi škodil. Strokovnjaki na področju notranje opreme pravijo, da so današnjim »previdnim« kuhinjam šteti dnevi.

Šestdeseta leta: vzorčaste tapete Tisti, ki ste že kdaj odstranjevali stare tapete z zidov, dobro veste, da zna biti to delo zelo neprijetno in dolgotrajno. Ko so ob koncu prejšnjega stoletja tapete prišle iz mode, si je marsikdo oddahnil, da se z odstranjevanjem nikoli več ne bo mučil. Toda tapete se vračajo oziroma so spet modne že nekaj let. Navdihujejo se pri oblikovalcih iz šestdesetih in sedemdesetih, ki so ustvarjali igrive geometrične vzorce, a so uporabljali preveč rjave in oranžne, ki po letu 2000 nista preveč zaželeni v notranjem dizajnu. Posodobljen videz teh tapet dosežete tako, da namesto zastarelih barvnih odtenkov izberete belo in zlato, ali pa se odločite za žive barve in zabavne vzorce, ki oživljajo stil šestdesetih v sodobni preobleki. In ne belite si glave, kako boste tapete odstranili – danes je ta postopek bistveno lažji in hitrejši.

Sedemdeseta leta: avokadovo zelena Avokado je zdrav sadež, toda zakaj je pravo prekletstvo, če govorimo o avokadovi barvi? Vam moramo res razložiti? Avokadovo zelena je bila verjetno ena najslabših dekoracijskih idej sedemdesetih. Združena z zažgano oranžno barvo talne obloge in zastarelim opažem iz umetnega furnirja na stenah je bila popoln oblikovalski polom. Kljub vsemu pa se ta barva vrača v interjer, vendar le v posameznih detajlih. Zelo dobro deluje predvsem v kombinaciji z lesom. Če se odločite za avokadovo zeleno barvo, prosite v trgovini, naj vam vanjo dodajo nekaj bele, da je nekoliko svetlejša. Z njo lahko pobarvate posamezne police ali omarice, nikakor pa je ne mešajte z medeninastimi dodatki. In ne kupite talne obloge v tej barvi! Prav tako svet ni pripravljen na naslonjač, ki so ga navdihnile gvakamole.