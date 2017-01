Poslovilna tekma Tine Maze v Mariboru se namesto v spektakel vse bolj spreminja v farso. Mednarodna smučarska zveza (FIS) je lani jeseni odločila, da Mazejeva kljub ugotovljenim zdravstvenim težavam nima pravice do zamrznitve položaja v svetovnem pokalu in posledično do štarta v prvi jakostni skupini.

Ekipa Tine Maze se je 2. oktobra pritožila na odločitev na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (CAS), pritožbo je utemeljevala z dejstvom, da je šlo za dolgotrajno poškodbo, ki jo ni mogoče odpraviti le s kirurškim posegom, zato potrebuje daljšo rehabilitacijo. CAS se je z utemeljitvijo Mazejeve načeloma strinjal, a je njeno zahtevo vseeno zavrnil, saj naj ji ne bi nastala nobena nepopravljiva škoda, le nekoliko manj ugoden štartni položaj.

Zastopnika Tine Maze Giovanni Brosadola Pontotti in Damijan Terpin sta nad odločitvijo ogorčena, ker naj bi s tem Mazejevi onemogočili možnost za lov na dober rezultat na poslovilni tekmi za Zlato lisico. Mazejevo zdaj čaka štartna številka za prvo trideseterico, ki še ni točno določena. Postopek na Casu se bo nadaljeval z izvajanjem predlaganih dokazov, a bo za Mazejevo povsem irelevanten, saj drugačne končne odločitve do tekem za Zlato lisico zagotovo ne bo.

Mazejeva bo tako na zadnjem nastopu pred domačimi gledalci nastopila z visoko štartno številko, ki ji tudi ob zelo dobri pripravljenosti najbrž ne bo omogočala vidnejšega dosežka.