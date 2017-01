Potem ko se je v lanski sezoni precej presenetljivo prebila na zaključni turnir četverice in v polfinalu šele po podaljšku priznala premoč Fenerbahčeju, španska Baskonia tudi v letošnji sezoni kaže zobe. Čeprav so v moštvu ostali le Jaka Blažič, Adam Hanga, Ilimane Diop, Kim Tillie in Tornike Šengelia, je novi trener Sito Alonso, ki je zamenjal Velimirja Perasovića, kocke hitro zložil v kompaktno celoto. Baskonia tako skupaj z Realom Madrid in Olympiacosom trenutno deli drugo mesto na lestvici, v 16. krogu pa jo čaka obračun proti Kazanu.

Slovenski reprezentant Jaka Blažič je bil na začetku sezone pomemben adut Sita Alonsa, zaupanje pa mu je vračal z dobrimi predstavami. Na nekaterih obračunih evrolige je odigral celo ključno vlogo, a se je minutaža 26-letnega Blejca tudi zaradi povratka po poškodbi Rodrigueja Beauboisa s časom vseeno začela zmanjševati. Danes Blažič dobiva le še drobtinice. Pri zadnji evroligaški zmagi kluba iz Vitorie proti Maccabiju je na parketu preživel le minuti, med vikendom, ko je pred domačimi navijači v državnem prvenstvu padel Real Madrid, pa osem, v katerih je dosegel točki in štiri skoke. Kljub težkim trenutkom pa se nekdanji član Triglava, Slovana, Olimpije in Crvene zvezde veseli moštvenih uspehov, kar potrjuje tudi z zapisi na družbenem omrežju twitter.

Posebej prijetnih trenutkov pri Milanu ne preživlja niti Zoran Dragić. Italijansko moštvo je trenutno namreč v katastrofalni formi, saj je v evroligi klonilo na osmih zaporednih obračunih in si na lestvici z Galatasarayjem deli zadnje mesto. Prav neverjetno je, da se vodilni v klubu še niso odločili za menjavo trenerja. Hrvat Jasmin Repeša ima na voljo po imenih odlično zasedbo, a več kot očitno ne najde prijemov, s katerimi bi moštvo popeljal iz krize. V prihodnjih dneh naj bi klub okrepil nekdanji center Crvene zvezde Mike Zirbes, ki se pri Maccabiju ni dobro znašel, a vprašanje je, ali ga bo Repeša dočakal. Milano namreč jutri gostuje pri Fenerbahčeju, ki velja za enega glavnih favoritov za končno zmago, poraz pa bi utegnil sodu le izbiti dno.