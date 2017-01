Zagreb doživlja najlepše organizacijske čase, odkar je v 21. stoletju vstopil v koledar svetovnega pokala. Evforija, kakršna je bila ob prvih letih v času največjih uspehov Janice Kostelić, bržčas ni več ponovljiva. Ob uspehih Ivice Kostelića je bil naval na Sljeme manjši, a še vedno se je meril v več tisočih. Kot se navsezadnje tudi letos, ko Hrvati nimajo resnega alpskega smučarja, ki bi na dveh slalomskih preizkušnjah dosegel kakšen vidnejši uspeh. Včerajšnja tekma legend v središču mesta v Bakarićevi ulici je bila nov spektakel, kakršnega alpski smučarski svet še ni videl.

Proslava 50-letnice tekem svetovnega pokala je doživela vrhunec, ko se je v večernem terminu na revijalni tekmi pomerilo 18 skupnih zmagovalcev svetovnega pokala ter številni drugi alpski smučarji, ki so vse od začetka svetovnega pokala krojili vrh. Posebne pozornosti sta bila deležna pionirja skupne zmage, in sicer Francoz Jean Claude Killy in Avstrijec Karl Schranz. Na cesti krožnega prometa pred zagrebško katedralo do Manduševca so Zagrebčani in številni tuji povabljenci lahko izmed najboljših alpskih smučarjev vseh časov pozdravili še Janico in Ivico Kostelića, Marca Girardellija, Alberta Tombo, Pernillo Wiberg, Annemarie Moser - Pröll, Petro Kromberger, Marcela Hirscherja, Tamaro McKinney, Andreasa Wenzla, Lise-Marie Morerod, Michele Jacot Herry, Andreasa Wenzla, Michaelo Dorfmeister, Renate Götschl, Nicole Hosp in osamljeno Slovenko med skupnimi zmagovalci svetovnega pokala Tino Maze.

Tekme legend so vselej hit Da je bil spektakel na 165 metrov dolgi progi, na kateri je bilo 900 kubičnih metrov snega, popoln, so poskrbeli nekateri nastopajoči alpski smučarji, ki so tekmovali v dresih iz obdobja, v katerem so blesteli v svetovnem pokalu. Tudi vratca so predstavljala zgodovinsko obdobje od lesenih začetkov naprej. Vidno vlogo je od Slovencev imel tudi Janez Kocjančič, ki je več tisoč glavo publiko na Trgu bana Jelačića kot podpredsednik Mednarodne smučarske organizacije v slavnostnem govoru popeljal skozi zgodovino svetovnega pokala. Tekme legend so že nekaj let hit pri organizatorjih tekem svetovnega pokala, a jih je bilo v zadnjih letih vse manj. Stroški za takšne izvedbe so namreč zelo visoki, zato si jih privoščijo le redki organizatorji, med katerimi ne popuščajo v Kitzbühlu in Zagrebu. Tudi Kranjska Gora je v preteklosti imela svojo tekmo legend, a le kratek čas, dokler novogoriški pokrovitelj ni zaprl denarnice. Mariborčani, drugi slovenski organizator tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju, so vsa leta na robu preživetja in v zadnjem letu zaživetja, tako da razmišljajo o vsem drugem, kot o tem, da bi se po štajerski strmini spustili Bojan Križaj, Alberto Tomba in drugi zvezdniki. Zagrebčani bodo od danes do 15. januarja ohranili smučišče v središču mesta. Na njem bodo v okviru projekta »Peljite otroke na sneg« skušali v alpsko smučanje pripeljati čim več otrok. Zadnji dan projekta bo Svetovna smučarska organizacija v Zagrebu izvedla svetovni dan na snegu, tako da bo šel glas hrvaške metropole vnovič v deveto alpskosmučarsko vas.