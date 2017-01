Med ženskami so igrale vse najboljše, razen prve igralke sveta Kitajke Hu Jifan. V hitrem šahu je bila Ukrajinka Ana Muzičuk (pred leti je igrala za Slovenijo) za razred boljša od tekmic. Rusko čast je s srebrom rešila Aleksandra Kostenjuk, brona pa se je veselila Gruzijka Nana Dzagnidze. Na hitropoteznem prvenstvu je bilo precej bolj zanimivo, ob koncu pa je tudi tam slavila starejša od sester Muzičuk, preostali odličji pa sta šli v Rusijo, odnesli sta ju Valentina Gunina in Katerina Lagno. Tako so nepričakovano praznih rok ostale Indijke in Kitajke.

Vrhunsko dramo sta ponudila razpleta moških prvenstev. Svetovni prvak Magnus Carlsen je prišel v Doho, da bi klasičnemu naslovu dodal še oba »mala« naslova, kar mu je leta 2014 že uspelo. A v hitrem šahu je začel slabo in se le počasi prebijal k vrhu. Na polovici turnirja se je po zmagi nad Carlsenom v vodstvu znašel 47-letni Ukrajinec Vasilij Ivančuk. Z nekaj sreče se je vrha oklepal vse do konca in v cilj prispel skupaj z Rusom Aleksandrom Griščukom in Norvežanom Carlsenom, ki je s silovitim zaključkom dohitel vodilne. Naslov prvaka pa je pripadel Ivančuku, ki je nekoč osvajal turnirje pred Karpovom in Kasparovom.

Hitropotezni turnir je bil v znamenju nedavnega dvoboja v New Yorku: ves čas je vodil Carlsen, občasno pa ga je dohitel Rus Sergej Karjakin, ki je tudi dobil medsebojno partijo. Vsi drugi so se kmalu borili le še za bron. Norvežan je z remijem v zadnjem krogu dovolil Rusu, da ga je dohitel. Ker pa je imel močnejše nasprotnike, je Karjakin dvignil prestižno trofejo in s tem ublažil grenkobo poraza v New Yorku. V velikem boju za bron je mladi Rus Daniil Dubov ugnal prekaljena Nakamuro in Griščuka. Za najbolj odmevno zgodbo pa je vnovič poskrbel Magnus Carlsen. Čeprav si je v petih dneh priigral dve medalji in skoraj sedemdeset tisoč dolarjev, je vidno nezadovoljen predčasno zapustil sklepno slovesnost. Ko ne gre, pač ne gre.

Še utrinek iz partije gruzijskega čarovnika Baadurja Jobave, s katerim ni nikoli dolgčas: