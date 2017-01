»Začetek zasledovalne tekme je bil zelo hiter in to me je čisto 'zabilo'. Potrebovala sem nekaj kilometrov, da sem si opomogla in stekla v dobrem ritmu, a bilo je prepozno. Po tekmi sem razmišljala in spoznala, da sem se premalo ogrela,« je trpko izkušnjo s četrtega dneva Tour de Skija v Oberstdorfu opisala Anamarija Lampič. Lov na trideseterico se je izjalovil. Zasledovalna tekma na 10 kilometrov drsalno sicer ni obetala velikih preobratov. Švedinja Stina Nilsson in Rus Ustjugov sta znova slavila, za vse tri Slovenke, Barbaro Jezeršek (38.) pod avstralsko zastavo, Anamarijo Lampič (40.) in Alenko Čebašek (43.), pa ni bilo čudeža. »Z Alenko tečeva še v Dobiacco. Tour je zanimiva izkušnja in učna ura. Zame je spoznanje, da je drsalna razdalja še moja šibka točka,« je pred dnevom počitka dodala Lampičeva.

Danes se v Oberhofu nadaljuje tudi svetovni pokal v biatlonu s preizkušnjo biatloncev na 10 kilometrov. Ob odsotnosti Jakova Faka, ki po bolezni in bazičnem treningu še ni pripravljen za tekmovalni ritem, bo breme znova na Klemnu Bauerju in Teji Gregorin, medtem ko mlajši Anja Eržen, Rok Tršan, Miha Dovšan in Lenart Oblak lahko optimistično upajo na uvrstitev med štirideset in kakšno biatlonsko točko. Po decembrskem nizu, kjer je Bauer 45. v skupnem seštevku svetovnega pokala, Gregorinova pa 47., bi odmevnejši dosežek dobro del kot dež v Sahari. Med prazniki se je trener Tomaš Kos pohvalil z odličnimi razmerami za trening na Pokljuki. Še veter jim je ustvaril pogoje, podobne Oberhofu. »Zadovoljen sem z opravljeno vadbo, saj smo dosegli tisto, kar smo načrtovali,« je optimističen trener Tomaš Kos.