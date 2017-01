Čeprav slovenske rokometaše pod vodstvom novega kapetana Vida Kavtičnika uvodna tekma na SP čaka šele naslednji četrtek proti Angoli, so z letališča v Zagrebu proti Franciji odpotovali že danes v zgodnjih jutranjih urah. Razlog sta pripravljalni tekmi z gostiteljico SP, ki bosta jutri ob 19.30 v Toulousu in v nedeljo ob 17. uri v Montpellieru. »Poziv francoske zveze in njene reprezentance, najmočnejše na svetu, da odigraš pripravljalni tekmi z gostiteljico SP tik pred začetkom tekmovanja, je velika čast in privilegij. Bili bi nori, če bi zavrnili poziv takšne velesile. Tudi če proti Franciji na igrišču izgubljaš, v bistvu pridobivaš,« meni selektor Veselin Vujović. Po njegovem mnenju ima hiter odhod v Francijo – po drugi tekmi bo reprezentanca do 11. januarja ostala na pripravah v Montpellieru – tako pozitivne kot negativne plati: »Zaradi predčasnega odhoda bomo še dlje časa odsotni od doma, česar ne maram, saj lahko pripelje do živčnosti igralcev. Vendar upam, da se to ne bo zgodilo, kajti v Montpellieru zdaj igrata Jure Dolenec in Vid Kavtičnik, nekoč pa sta tudi Matej Gaber in Borut Mačkovšek. Zato sem prepričan, da se bodo fantje tam počutili skoraj kot doma.«

Škof ni želel biti številka ena

Na včerajšnji zadnji novinarski konferenci pred odhodom je Vujović razkril, da sta odpadla David Razgor in Jan Grebenc. »A to ne pomeni, da sta odpisana, kajti med SP ima vsaka reprezentanca pravico do treh menjav. Ob tem pa ne bi bilo dobro, če bi prišla naknadno na SP, kajti to bi pomenilo, da se je nekdo od njunih soigralcev ali poškodoval ali igra slabo, noben od teh dveh razlogov pa ni dober,« se zaveda Vujović, ki je v Francijo odpeljal tri vratarje: Matevža Skoka, Urbana Lesjaka in Urha Kastelica. »Po tekmah s Francijo se bom odločil, katera dva bosta na igrišču in kateri na tribuni. Nisem rekel, da bo Kastelic tretji vratar, ampak le to, da gremo na SP s tremi vratarji. Imam idejo, da bi mogoče prav on bil eden izmed prvih dveh.«

Ob omembi vratarjev je Vujović na lastno željo še enkrat spregovoril o čudnem koncu reprezentančne kariere Gorazda Škofa. Brežičan je tik pred petkovo tekmo proti Savdski Arabiji v svojem rojstnem kraju nepričakovano zapustil reprezentančni tabor. »Želel sem, da bi nastopil na SP, s čimer se je naposled strinjal, a je želel biti v vlogi tretjega vratarja, rezervista. Odkrito sem mu povedal, da je lahko pri meni le številka ena, nikakor pa ne tri. 'Če želiš iti na SP, boš šel kot prvi vratar ali pa sploh ne boš šel,' sem mu dejal pred soigralci. Tega ni sprejel, žal pa mi je, da je na takšen način končal reprezentančno kariero. Dejal sem mu, da kariere ne more končati na tribuni in da to ni pravi način. Vem, da mu je zadeva težko padla, kar potrjuje tudi sporočilo, ki mi ga je poslal po mobilnem telefonu in v katerem se je opravičil, ker ni prišel na tekmo v Brežice,« je svojo plat znova predstavil Vujović.