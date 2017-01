Izraelski politiki radi poudarjajo, da so izraelski vojaki med najbolj profesionalnimi na svetu, pravični in odločni. Kot dokaz stroge discipline in upoštevanja vojnega prava pogostokrat omenjajo na dvajset dni zapora obsojenega izraelskega vojaka, ker je v Gazi leta 2010 palestinskemu peku ukradel kos kruha. Toda mednarodne človekoljubne organizacije že leta dokazujejo, da so med najbolj brutalnimi in da imajo na vesti na stotine ubitih nedolžnih civilistov. Ne tistih, ki so umrli med bombardiranji naseljenih območij, ampak predvsem tistih, ki so bili tarča ostrostrelcev ali pa so bili ustreljeni med protesti, čeprav niso imeli drugega orožja kot kamenje.

»Zasluži si smrt!«

Izraelski vojak Elor Azaria bi se verjetno pridružil armadi svojih kolegov, ki za zločine nad civilisti niso bili kaznovani, če ga ne bi posneli, posnetek pa je prišel v javnost. Marca lani je namreč v Hebronu Palestinca Fataha Al Šarifa, ki je z nožem porezal izraelskega vojaka in potem ranjen obležal na tleh, hladnokrvno ustrelil. Izraelske oblasti tokrat zločina niso mogle pomesti pod preprogo in so mu sodili. Sojenje, ki je v državi dvignilo veliko prahu in Izraelce razdelilo na tiste, ki menijo, da izraelski vojaki ne morejo biti krivi uboja Palestincev, ker gre za obrambno vojno, in tiste, ki trdijo, da izraelski vojaki nekaznovano morijo tudi civiliste, se je končalo včeraj. Sodniki so Azario spoznali za krivega. Kazen bodo sporočili pozneje.

Video, ki so ga posneli aktivisti izraelske organizacije za človekove pravice B'Tselem, prikazuje Azario, kako dvigne in nameri puško. Kasneje je slišati strel. Nato je videti glavo Palestinca, kako se premakne. Obramba je trdila, da je Al Šarif nosil pas z bombo, vendar so bila po navedbah tožilstva v pričanju protislovja. Sodniki so pričanje označili za »izdelano in dvoumno«. Azaria je v zagovoru trdil, da je bil ranjeni Palestinec blizu noža, s katerim je ranil drugega vojaka, zato se je bal za svoje življenje. Iz posnetka in izjav prič pa je jasno, da je Azaria pred usodnim strelom dejal vojakom ob sebi, da si ranjeni napadalec, ki je mirno ležal na tleh, ne zasluži drugega kot smrt.