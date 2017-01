Odstopi so pogosto eksplozivni. Odstop sira Ivana Rogersa, ki je bil deset let britanski veleposlanik pri Evropski uniji, pa je supereksploziven, ker se poslavlja z elektronskim pismom, v katerem vladajočim otoškim politikom očita neutemeljeno argumentiranje in zmedeno razmišljanje o brexitu, ignoriranje poznavalcev (kot je on sam) in še marsikaj drugega.

Rogers je eden izmed najbolj izkušenih diplomatov v EU. Pa ga vlada v Londonu očitno ni hotela poslušati, ker ji ni bilo všeč nič od tega, na kar jo je opozarjal v zvezi z brexitom. Zanj so Britanci prvič zares slišali lani, ko je javno opozoril, da utegnejo pogajanja o britanskem odhodu iz EU trajati do deset let. Zdaj ga poznajo vsi, ki jih brexit zanima, pa naj imajo o njem dobro ali slabo mnenje.

Na Otoku prevladuje ocena, da je Rogers z odstopom zadal udarec britanski brexitski pogajalski ekipi in vladi, ko je pozval svoje nekdanje osebje v Bruslju, naj se kot uslužbenci državne uprave postavijo za svojo (politično) neodvisnost in proti neutemeljenim argumentom in zmedenemu razmišljanju. Temu je pomenljivo dodal: »Upam, da se ne boste bali govoriti resnice tistim, ki so na oblasti, in da boste podpirali drug drugega v tistih težkih trenutkih, ko boste morali sporočati zadeve, ki bodo neprijetne za tiste, ki jih morajo slišati!« Rogers ne more skriti tega, da je brexit zanj zmota, ki jo bodo mnogi Britanci drago plačali, čeprav tega nikjer izrecno ne napiše.

Dobrih šest mesecev po referendumu o brexitu in nekaj manj kot tri mesece pred začetkom pogajanj o izstopu Britanije iz EU Rogers razkriva nov, »šlamastični« brexit. V elektronskem pismu, ki ga je ob odstopu poslal svojemu osebju – uslužbencem državne uprave, ki delajo v britanskem predstavništvu v Bruslju – je res napisal, da namesto novembra, ko bi mu potekel mandat, odhaja že zdaj zato, da bi imel naslednik čas, da se primerno pripravi na dolgotrajna brexitska pogajanja. Pri tem pa ne skriva, da so resnični razlogi za odstop vladni politiki v Londonu, ki jim niso bila všeč njegova opozorila o pogajanjih.

Še brez pogajalske strategije

Posredno je razkril, da v Londonu še niso določili ne strukture pogajalske ekipe ne pogajalske strategije. Da se ne menijo za mnenja strokovnjakov in poznavalcev. In da imajo za multilateralna pogajanja vse premalo izkušenj, v nasprotju s predstavniki evropske komisije in evropskega sveta. Ko je dejal, da utegnejo pogajanja trajati do deset let, so ga konservativni evroskeptiki strupeno napadli kot nekoga, ki prenaša mnenja evropskih voditeljev, ne pa svojega.

Zdi se torej, da je Rogers skočil s položaja, preden so ga porinili z njega. In da je še en britanski poznavalec EU, ki se ga je vlada v Londonu hotela znebiti. Za brexitski tabor je vse v znamenju gesla: »Kdor ni z nami, je proti nam!« Kdor ni z njimi, je tudi potencialni nedomoljub. Evroskeptiki tako zahtevajo nadomestitev Rogersa z zagretim privržencem brexita. Sinoči so sporočili, da bo to bivši veleposlanik v Moskvi Tim Barrow, ki ne velja ravno za evroljuba. Nekateri pozivajo celo k »ideološki čistki« v zunanjem ministrstvu. Evrofob Nigel Farage je tako izrazil upanje, da je Rogers »samo prvi od mnogih, ki bodo odšli«.