Četudi se je dolgoletnemu državnemu pravobranilcu Lucijanu Bembiču, ki se je zaradi prepozno oddane tožbe v zadevi Tovarna sladkorna Ormož znašel v disciplinskem postopku, že 22. decembra lani iztekel osemletni mandat državnega pravobranilca, še vedno hodi v službo in opravlja polna pooblastila državnega pravobranilca.

Pravobranilec Lucijan Bembič, ki je v preteklosti pravobranilstvo celo vodil (tudi v obdobju, ko je izginila 3,5 milijona evrov težka tožba v zadevi Infohip), se je po naših neuradnih informacijah ponovno prijavil na razpis za državnega pravobranilca. Prav zaradi njegove prijave in dolgotrajnega razpisnega postopka pa lahko za zdaj ostaja v službi, čeprav nima nikakršne možnosti za ponovno imenovanje. Bembič na našo elektronsko pošto ni odgovoril, na državnem pravobranilstvu pa so nam včeraj pojasnili, da zakon o državnem pravobranilstvu resda določa, da pravobranilcu funkcija preneha, če po izteku mandatne dobe ni ponovno imenovan, vendar mora vlada o tem sprejeti sklep.

»Do takšne situacije je pogosto prihajalo tudi v preteklosti, ko je izbirni postopek trajal (pre)dolgo in ob poteku mandatnega obdobja še ni bilo znano, ali bo ponovno izbran državni pravobranilec, ki mu je mandat potekel, ali pa bo izbran drug kandidat,« so nam pojasnili na državnem pravobranilstvu in poudarili, da je Bembič zato še vedno funkcionar s polnimi pooblastili in še vedno dela.

Brez možnosti Na pravosodnem ministrstvu so nam medtem sporočili, da je vlada, ki je pristojna za izdajo sklepa o koncu mandata, vezana na vhodno informacijo državnega pravobranilstva. »V konkretnem primeru predloga za izdajo sklepa o prenehanju funkcije državnega pravobranilca g. Bembiča ministrstvo za pravosodje ni prejelo,« so nam pojasnili na ministrstvu in dodali, da so predlog za objavo razpisa za delovno mesto, na katerem Bembiču poteka mandat, prejeli 22. novembra in da je bil razpis za eno prosto mesto državnega pravobranilca na oddelku za evropske zadeve objavljen 2. decembra, rok za prijavo pa se je iztekel 19. decembra. Na ministrstvu za pravosodje sicer trenutno pregledujejo vloge in pridobivajo podatke iz uradnih evidenc. O vlogah, ki izpolnjujejo formalne pogoje, se bo nato opredelil generalni državni pravobranilec Jurij Groznik, nazadnje pa še pravosodni minister in vlada. Na razpis je prispelo osem prijav, po naših neuradnih informacijah pa Bembič nima nikakršnih možnosti, da bi bil ponovno imenovan – niti če bi generalni državni pravobranilec, ki prvi oceni primernost kandidatov, pravosodnemu ministrstvu podal pozitivno mnenje o kolegu. Pri pravosodnem ministru Goranu Klemenčiču, ki ima skupaj z vlado zadnjo besedo pri imenovanju pravobranilcev, Bembič po naših informacijah ni dobro zapisan, tako da si je z novo prijavo na razpis verjetno le kupil še nekaj časa, da ostane v službi tudi po izteku mandata.

Lani prejel disciplinsko kazen Da Bembič ne more pričakovati podpore pravosodnega ministrstva, ne čudi, saj so tam pri pisanju predloga novega zakona o državnem odvetništvu potrebe po spremembah argumentirali tudi z napakami zastopnikov države, med katerimi je tudi Bembičev zamujeni rok pri vlogi tožbe v zadevi Ormož. Zaradi nje se je lani znašel tudi v disciplinskem postopku. Na prvi stopnji ga je nekdanji generalni državni pravobranilec Boštjan Tratar celo razrešil s položaja, disciplinska komisija pa je na drugi stopnji delno ugodila Bembičevi pritožbi in mu naložila precej blažjo kazen: plačo mu je za eno leto znižala za petino. Resnici na ljubo je Bembič z zamujenim rokom za tožbo, ki je bila zaradi napak na agenciji za kmetijske trge tako in tako bržkone izgubljena že vnaprej, prispeval le en del k izgubi 8,7 milijona evrov (kazni) zaradi Tovarne sladkorja Ormož, po drugi strani pa je bila njegova napaka zelo osnovna in huda hkrati. Zato je pravosodni minister Goran Klemenčič Bembičevo ravnanje označil za »nevestno in malomarno« ter tudi zahteval uvedbo disciplinskega postopka.