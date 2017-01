Zgodba o potrdilih o neplačevanju socialnovarstvenih prispevkov vojakom, na katero smo prejšnji teden opozorili v Dnevniku, je precej zapletena, se strinjajo na obrambnem ministrstvu, a obenem trdijo, da prispevke zaposlenim redno plačujejo. »Zagotovo, o tem ne more biti nobenega dvoma,« je že znano stališče ministrstva ponovil Aleš Sila iz oddelka za stike z javnostjo.

A zakaj potem številni vojaki, ki so si prejšnji teden na portalu finančne uprave natisnili potrdilo o (ne)plačanih socialnih prispevkih, te dni zaradi nedelujočega spletnega portala tekajo po finančnih upravah in tam kažejo dvostranske dokumente z oznako davčne tajnosti, na katerih črno na belem piše, da prispevki niso poravnani, na nekaterih pa celo, da so bili prispevki nazadnje plačani pred osmimi leti?

Zakaj piše, da davki niso bili plačani? V finančni upravi (Furs) razlagajo, da se »neupravičeni dolg« v davčnih evidencah izkazuje zaradi tega, ker se pri vlaganju popravkov obračunov davčne terjatve knjižijo takoj, postavke v dobro pa šele po potrditvi kontrolorja. To, da so konec prejšnjega leta na finančno upravo pošiljali številne popravke obrazcev, v katerih se obračunavajo prispevki za socialno varnost, so na obrambnem ministrstvu (Mors) sicer povedali že prejšnji teden; popravke za leto 2016 so pošiljali zaradi nuje po popravljanju obdavčljivih prejemkov. A včeraj so k temu dodali, da so bili številni popravki obrazcev na finančno upravo poslani zgolj zaradi preplačil. Zakaj potem na davčnem dokumentu piše, da davki niso bili plačani? Nekdanji prvi mož finančne uprave Ivan Simič je odgovore finančne uprave pokomentiral takole: »Do takšnih zadev očitno lahko pride, zato vojakom predlagam, da šele v drugi polovici januarja preverijo dejansko stanje na svojih davčnih karticah.« Kot lahko razumemo Simiča, je za zaplet odgovoren nekdo iz finančnega ministrstva oziroma finančne uprave: »Medtem ko oseba A knjiži obveznosti delodajalcev, oseba B knjiži morebitna znižanja teh obveznosti delodajalcev. V danem primeru je ena od teh oseb bodisi knjižila narobe bodisi ni knjižila bodisi je naredila napako.«

Simič dvomi o internem dogovoru Medtem ko finančna uprava glede možnosti izpisa davčnih podatkov o plačanih prispevkih na svoji spletni strani pojasnjuje, da bodo ti spet na voljo prihodnji teden, naši dobro obveščeni viri opozarjajo, da bo Mors popravke Fursu pošiljal še ves januar, zaradi česar se utegne zgoditi, da bodo davčne evidence »čiste« šele februarja. Jasnega odgovora, zakaj toliko popravkov, z ministrstva nismo prejeli. O internem dogovoru med Morsom in Fursom, na katerega opozarjajo viri iz Slovenske vojske, govoril pa naj bi o tem, da vojska vse od začetka finančne krize leta 2009 naprej vsem pripadnikom plačuje le zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ne pa tudi prispevkov za zaposlovanje, starševsko varstvo in za poškodbe pri delu (te naj bi poračunali šele ob odhodu posameznega vojaka iz vojaške službe), Simič dvomi: »Če v Fursu pravijo, da so poravnani vsi prispevki, potem jim moramo verjeti. A počakajmo do prihodnjega tedna. Takrat bi, če imajo prav, moralo biti vse v najlepšem redu.«