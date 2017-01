Malta je z januarjem prevzela predsedovanje Evropske unije iz slovaških rok. Preden ga bo čez šest mesecev predala Nizozemski, najmanjšo državo v integraciji čaka izjemna naloga poenotenja Evropske unije. Malteški premier Joseph Muscat namerava v tem težavnem obdobju, ki bo notranjepolitično zaznamovano predvsem z volitvami na Nizozemskem in v Franciji, povrniti zaupanje evropskih državljanov v projekt Evropske unije. Na posvetu slovenske diplomacije, ki se ga je udeležil kot častni gost, je ocenil, da so ekonomska vprašanja, migracije, varnostna vprašanja, terorizem in brexit Evropski uniji prizadejali en udarec za drugim in jo travmatizirali. »Državljani so začeli izgubljati zaupanje,« je o odločitvah iz Bruslja dejal Muscat in dodal, da se to mora končati, Evropo pa je treba povrniti njenim državljanom.

Da bi to dosegel, si je uradna Valletta zadala šest prednostnih nalog za prihodnjega pol leta. Na prvem mestu je migracijska problematika, ki je najbolj spodkopala temeljna načela Evropske unije. Čeprav si Muscat ne dela utvar, da med državami članicami obstajajo razhajanja, je prepričan, da lahko med predsedovanjem njihova stališča vendarle zbliža. Interes Malte pri tem vprašanju je tudi nacionalni. Poleg Grčije in Italije je bila namreč majhna otoška država na južnem loku Unije ena glavnih destinacij, kamor so z afriških obal pripluli migranti.