Vinarsko podjetje Agroind Vipava 1894 je znova v stečaju. Novogoriški okrožni sodniki so takšno odločitev sprejeli že tretjič. Stečaj so prvi predlagali delavci podjetja, prepričani, da je podjetje insolventno in da je stečaj zanj edina prava rešitev. A se je v prvih dveh poskusih zataknilo. Ukrajinski lastniki so namreč stečaju nasprotovali in se nanj obakrat pritožili, višje sodišče pa je po njihovi pritožbi zaradi procesnih napak primer vsakič znova vrnilo v ponovno odločanje.

V tretje so ukrajinski lastniki popustili in sodišču tudi sami oddali predlog za stečaj. »Predsednik uprave je ugotovil, da je reševanje zdravega jedra mogoče le še v sodnem postopku zaradi insolventnosti, saj za zunajsodni dogovor manjka zlasti soglasje ključnih deležnikov. Med njimi predvsem delavcev, in to kljub temu, da je družba jeseni poravnavala vse sprotne obveznosti do njih,« je včeraj odločitev Ukrajincev predstavil njihov pravni zastopnik, odvetnik Uroš Ilić.

Več kot 3,5 milijona evrov izgube Za stečaj so se odločili po tem, ko jim je revizijska družba izračunala, da je imela družba konec lanskega novembra skupno 3,5 milijona evrov izgube, njena vrednost pa je bila trikrat manjša in da bi morali za zagotovitev nemotenega poslovanja že v naslednjem letu zagotoviti najmanj 2,5 milijona evrov likvidnostnih sredstev. Pogajanja z upniki glede prestrukturiranja podjetja niso bila uspešna, lastniki za to krivijo predvsem zaposlene, ki da so vztrajali pri nemogočih zahtevah in neprestano grozili s stavko. Glede na to, da so lastniki sami predlagali stečaj, bo agonija Agroinda tokrat bržkone končana. Od prvega predloga delavcev za stečaj Agroinda je preteklo dobrih devet mesecev. Ves ta čas so delavci prihajali na delo, čeprav so jih nekaj časa vodili ukrajinski direktorji, nekaj časa pa stečajni upravitelj Andrej Perdan. Pod predlog za začetek stečaja se je podpisalo 45 delavcev, včeraj jih je v Vipavi delalo še 21. »Vsa ta agonija Agroindu zagotovo ni prinesla razvoja. Smo se pa zaposleni kljub vsemu trudili, da smo ohranili proizvodnjo in obdržali kupce. Podjetje je torej še vedno živo, delamo dobro, imamo trg in imamo osnovo s potencialom za obstanek,« je povedal predstavnik sveta delavcev Andrej Furlan. Na očitke ukrajinskih lastnikov, da so zaposleni eden glavnih krivcev za stečaj, pa odgovarja, da so zahtevali samo tisto, kar jim pripada, ter da so se lastniki ves čas pogovarjali s figo v žepu. Zdaj si želijo čimprejšnje dražbe podjetja in prihoda novega lastnika, ki bo vipavsko tradicijo vinarstva popeljal naprej.

O vodki ni bilo duha Spomnimo, ukrajinska družba Demistone Holding Limited je novembra 2015 prek podjetja Vipavski vinograd postala lastnica Agroinda. Večinski, 94-odstotni delež je za 1,6 milijona evrov odkupila od Družbe za upravljanje terjatev bank. Ukrajinci so v začetku lanskega leta oznanili, da bodo sicer ohranili proizvodnjo vina, vendar pa nameravajo družbo reševati s proizvodnjo žganih pijač, predvsem vodke. Vonja po njej v Vipavi ni bilo, po naših informacijah niso začeli niti pridobivati dovoljenj za njeno proizvodnjo. Medtem se je odnos lastnikov z vipavskimi kmeti in zaposlenimi vse bolj krhal. Kmetje niso dobili plačila za grozdje, ki so ga oddali v klet, zaposleni so na zamude pri izplačilih plač odgovorili z napovedmi stavk. Lastniki so imeli težave tudi z vodstvom družbe in so vmes čez noč zamenjali direktorja. Potrpljenje je popuščalo tudi pri upnikih, ki so začeli vlagati izvršbe, v vse skupaj so se vmešali tudi župani občin v Vipavski dolini, prepričani, da je Agroind v rokah špekulantov. Nato se je zgodba v krogu vrtela še na sodišču, kjer je odločitev dvakrat padla zaradi procesnih napak in ker sklep po mnenju višjega sodišča ni bil brezhiben.