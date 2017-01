Na Vrhniki izdelujejo celostno prometno strategijo, ki jo bosta do 85 odstotkov sofinancirali država in Evropska unija. Zato je pred dnevi tam potekala zadnja razprava z občani na to temo. Ti si želijo večjo varnost pri hoji, razvoj kolesarjenja in nekaj izboljšav v javnem potniškem prometu. Izdelava strategije je stala slabih 40.000 evrov, takšno ceno je na javnem razpisu postavilo podjetje LUZ. V sofinanciranje celostnega načrtovanja prometa, ki naj bi pripeljalo do okolju prijaznejše organizacije mobilnosti, so vključene tudi številne druge slovenske občine.

Načrtujejo zeleno mobilnost Eden od glavnih ciljev je tudi na Vrhniki manj prometa v središču mesta. Občina napoveduje, da se bodo usmerili v zmanjševanje in preusmerjanje tovornega prometa ter osebnega tranzitnega prometa, poleg tega nameravajo zagotoviti več parkirnih prostorov zunaj središča, namenjenih tovornjakom, tranzitnemu in turističnemu prometu. Bolje želijo povezati zaledje s središčem občine in z Ljubljano, prebivalcem bi radi omogočili okolju prijazne načine mobilnosti, kar vključuje kolesarske in peš poti, javni potniški promet, skladen s potrebami prebivalcev, in izboljšane železniške povezave, ki naj bi postale alternativa drugim oblikam mobilnosti. Da bi našli modele, kako do teh ciljev priti, so bile v pomoč ankete in javne razprave, pri katerih so sodelovali ljudje iz več interesnih skupin. Na zadnji so udeleženci oblikovali vizijo razvoja prometa in ukrepe, ki naj bi pripomogli k trajnostnemu razvoju mobilnosti v mestu. Ugotovili so, da med prioritete spada izboljšanje varnosti za pešce, za kar bo treba zagotoviti nove površine za hojo, prehode za pešce, širše in nove pločnike (na primer od kulturnega centra proti zahodu) ter umiriti hitrost motornega prometa. Udeleženci razprave so posebno pozornost namenili urejanju poti za šolarje, na plodna tla pa je naletel tudi predlog za uvedbo tako imenovanega pešbusa oziroma skupinske hoje v šolo.