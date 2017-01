Spodbudnejši podatki iz Kitajske, kjer je indeks nabavnih menedžerjev (PMI) v decembru porasel s 50,9 na 51,9 točke, kar je največja rast v zadnjih treh letih, kažejo na precej bolj umirjen začetek leta v primerjavi z lanskim, ko so se vlagatelji ustrašili prehitrega ohlajanja kitajskega gospodarstva. Še nekoliko bolj optimistični so bili nabavni direktorji v evropskem gospodarskem prostoru, kjer je indeks v decembru porasel s 53,7 na 54,9 točke. Objavljeni podatki kažejo na prebujanje evropskega gospodarstva, saj nabavni direktorji glede proizvodne aktivnosti niso bili tako optimistični vse od aprila 2011.

Da je deflacijski tiger vsaj za zdaj ukročen, kaže prva ocena Eurostata, kjer se je inflacija v evrskem območju decembra lani povzpela na 1,1 odstotka, medtem ko je bila novembra 0,6-odstotna. Kot ocenjujejo pri Eurostatu, so k temu največ pripomogle cene energentov, saj je bila njihova rast v decembru na letni ravni 2,5-odstotna, medtem ko so se novembra cene energentov na letni ravni znižale za 1,1 odstotka.

Okrepljena globalna gospodarska rast razvitega sveta ob še vedno ohlapnih denarnih politikah centralnih bank bo tudi v prihodnje glavno gonilo rasti na delniških trgih. Trenutna razmerja med ceno in čistim dobičkom na delnico (P/E-kazalnik) za ameriški indeks S&P 500 znašajo 21,20 in za nemški delniški indeks DAX 30 18,10 ter nakazujejo, da so delnice zaradi stimulativnih denarnih politik centralnih bank in s tem rekordno nizkih obrestnih mer zgodovinsko gledano nadpovprečno vrednotene.

Močan dolar slabša konkurenčnost ameriških multinacionalk, katere pomemben del prihodkov ustvarjajo v tujini. In rezultati slednjih bodo v prihodnje zelo kmalu ponovno pod drobnogledom. Prihodnji teden bodo rezultate poslovanja v lanskem zadnjem četrtletju že začele objavljati nekatere največje ameriške korporacije.