Živimo v času robotizacije dela. Potem ko so avtonomni mehanski delavci že zavzeli številne tekoče trakove v tovarnah in so vse bliže temu, da prevzamejo volan v avtomobilu, so se zdaj lotili še vrtnarjenja. V podjetju Kobi so si namreč drznili priznati, da imajo sicer radi lepo urejen vrt, niso pa najbolj navdušeni nad vsemi vrtnimi opravili, ki jih lepo urejen vrt zahteva. Izumitelji pri tem izpostavljajo podatke o tem, da Američani v povprečju za delo na vrtu porabijo okoli 70 ur na leto. Ker se jim je zdelo, da bi čas lahko preživeli tudi drugače, so izdelali pametnega vrtnega robota, ki zmore prevzeti vse nadležne naloge in še najbolj spominja na večjo različico robotiziranih sesalnikov za stanovanje.

Vrtni robot kobi se zmore premikati s hitrostjo okoli tri kilometre na uro. Med opravila, ki jih obvlada, sodijo košenje trave, odstranjevanje padlega listja in – kar je najbolj zanimivo za zimo – odstranjevanje snega. Za različna opravila uporablja tri vrste nastavkov. Ker je kobi tudi pameten robot, mu lahko navodila pošiljate kar prek pametnega telefona. To pomeni, da lahko med odsotnostjo pošljete navodila, da vam robot uredi vrt, še preden se vrnete domov. Poleg vžiga in izklopa lahko prek aplikacije na telefonu robotu tudi poveste, kam naj gre. Pri izpolnjevanju navodil si kobi pomaga z več senzorji in GPS, kar mu omogoča zelo natančno košenje travnikov, med katerim robot ne pokosi tudi vaših cvetlic ali zelenjave. No, tega se robot seveda ne nauči sam od sebe. GPS in senzorji mu namreč le pomagajo zaznati parametre vašega vrta. Te mu morate pred prvo uporabo pokazati, ko mu pokažete tudi, kje so stalne ovire in kam naj odvrže odpadni material, ki ga med urejanjem vrta nabere.

Kobi tudi neprestano spremlja vremensko napoved, zato ve, kdaj bo zapadel sneg, in ga začne odstranjevati že med padanjem, da se ne nakopiči. V trenutni fazi razvoja lahko kobi počisti površino 1497 kvadratnih metrov, medtem ko lahko pobere listje na 1,2 hektarja površine in pokosi skoraj tri hektarje. Da bi robot koristil samo lastniku in da ga nepridipravi med vašo odsotnostjo ne bi odtujili, je opremljen še s PIN-kodo, alarmom in sistemom za pošiljanje opozorilnega sporočila na lastnikov telefon. Če jo nepridipravi vseeno popihajo skupaj z robotom, pa se ta izklopi in postane neuporaben vsem razen lastniku. Delo robota lahko tudi ocenjujete in s tem izdelovalcem pošiljate povratne podatke o želenih izboljšavah. Kot kažejo razsežnosti območja, ki jih je robot zmožen obdelovati, pa je razvidno, da bo najbolj koristil tistim z velikimi vrtnimi površinami. Ti tudi ne bi smeli imeti težav s ceno nekaj manj kot 4000 evrov.