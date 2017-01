Nesreča se je zgodila 22. julija lani na regionalni cesti med Mariborom in Rušami. Ura je bila približno 22.30, ko se je 73-letna kolesarka Marija P. približevala naselju Limbuš. Po cesti se je tedaj pripeljal tudi 44-letni Andrej Kopše iz Bistrice ob Dravi. Po prepričanju policije in tožilstva je pijan kot čep vozil kombi citroen jumper. Ko so mu namreč pozneje v bolnišnici odvzeli vzorec krvi, so v njem izmerili kar 2,22 promila alkohola.

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti je bil včeraj predobravnavni narok, na katerem se je Kopše soočil z obtožnico. Višji tožilec Branko Murmayer mu očita dve kaznivi dejanji, in sicer nevarno vožnjo v cestnem prometu in zapustitev poškodovanega v prometni nesreči brez pomoči.

Tistega večera je Kopše pod močnim vplivom alkohola brezobzirno vozil po regionalni cesti in ni upošteval pravil o varnosti razdalji. Malo za odcepom proti Marlesu je dohitel kolesarko, ki je vozila pravilno ob desnem robu vozišča in brez zaviranja trčil vanjo. Upokojenko je vrglo na pokrov motorja in v vetrobransko steklo, nato je padla po vozišču in hudo poškodovana obležala ob njegovem desnem robu.

Policija ga je izsledila s pomočjo prič

Kopše se je ustavil šele čez približno 70 metrov. Izstopil je iz avtomobila in šel peš do kraja nesreče. Tam je videl hudo poškodovano žensko. Pomagal ji ni, temveč se je vrnil do kombija in se odpeljal naprej proti domu. Dogajanje je opazovalo več prič, ki so bistveno pripomogle k temu, da so policisti že kmalu prijeli storilca v njegovem stalnem prebivališču v naselju Log. Poškodovano kolesarko so reševalci odpeljali v UKC Maribor, kjer je še isti večer ob 23.35 umrla.

Tožilec Murmayer je Kopšetu ponudil, da bo, če bo priznal krivdo, predlagal sodišču največ dvoletno zaporno kazen za prvo očitano dejanje, za drugo pet mesecev ter enotno kazen dve leti in štiri mesece zapora in enoletno prepoved vožnje. Če upoštevamo najvišje zagrožene kazni, je bila tožilčeva ponudba milostna. Po kazenskem zakoniku je namreč za nevarno vožnjo v cestnem prometu zagroženih največ 12 let zapora, za pobeg pa do pet let.

Kljub temu Kopše ni priznal. Pogledal je svojega zagovornika, mariborskega odvetnika Viktorja Osima, ki je nato namesto obdolženca sporočil predsedujoči sodnici Nataliji Pavlič Goldinskij: »Krivde ne priznava.« Odvetnik je še predlagal, da naj poleg tistih prič, ki jih je predlagalo tožilstvo, sodnica na glavni obravnavi zasliši tudi patologa obducenta Milana Krajnca. Pavlič-Goldinskijeva mu je prikimala. Sojenje se začne 13. februarja.