»Zadeva je zrela za odločitev. Ker ni dovolj dokazov, da je res Igor Mančić tisti, ki naj bi streljal, obtožbo umikam,« je včeraj na glavni obravnavi pred petčlanskim senatom krškega okrožnega sodišča dejal tožilec Bogdan Matjašič. 29-letnega Mančića je obtožnica bremenila poskusa umora iz brezobzirnega maščevanja, za kar je zagroženih najmanj 15 let zapora. Na Sneberski cesti v Ljubljani naj bi 29. avgusta 2013 streljal na znanca Elvina P. Ni ga zadel, je pa eden od nabojev preluknjal njegov avtomobil.

Da bi lahko bil strelec Mančić, je pri podajanju ustne ovadbe povedal oškodovanec sam, nato pa že pri zaslišanju pred preiskovalno sodnico in ves čas tudi na sodišču trdil, da je po razmisleku ugotovil, da strelec ni mogel biti Mančić, saj je bil storilec precej višji od njega. Na Mančića da je pomislil zgolj zato, ker sta se dan prej sprla in celo stepla. Obtoženi Mančić je ves čas zagotavljal, da z zadevo nima nič, njegov zagovornik Milan Krstić pa, da obtožnica nima ne dejanske ne pravne podlage.

Priče, med njimi tudi oškodovančev oče, so včeraj izpovedovale, da jim Elvin P. nikoli ni dejal, da naj bi bil strelec prav Mančić. »Videl sem nekega mladeniča, da je streljal. Toda vse se je dogajalo zelo na hitro, v sekundi, tako da obraza ni bilo mogoče niti videti. Strelec ni bil sam, videl sem dva človeka. Ne vem niti, ali je bil strelec visok ali majhen,« je pripovedoval Zejnulah G. iz Sneberij in med pričanjem večkrat precej razburil oškodovanca Elvina P., tako da ga je sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek kar nekajkrat opozorila, da bo moral zapustiti sodno dvorano, če se ne bo umiril.

Že večkrat streljali nanj

Oškodovančev oče Hafis P. pa je dejal, da je sin zelo bolan in da je že kakšnih šest let, odkar je prišel iz zapora (zaradi drog in alkohola, op. p.), na zdravilih in metadonski terapiji. »So pa že pred tem dogodkom dvakrat streljali nanj. Enkrat je bil zadet in strelec tudi obsojen, drugič pa so policisti našli kar 36 nabojev, vendar strelca niso odkrili,« je pripovedoval Hafis P.

Po včerajšnjem zaslišanju prič, med drugim tudi enega od policistov, ki je dejal, da se dogodka ne spominja več, se je Matjašič odločil za umik obtožnice zaradi pomanjkanja dokazov. »Ko je bila podana ovadba, je bila zadeva videti dokaj jasna. Oškodovanec je trdil, da je streljal Mančić. Priča, ki je videla dogodek, je na podlagi fotografij ocenila, da bi strelec lahko bil Mančić. Tudi izpiski bazne postaje kažejo, da je bil obtoženi takrat na tistem območju. V preiskavi pa se je zadeva dramatično obrnila,« je svojo odločitev pojasnjeval Matjašič in spomnil na oškodovančeve izjave, češ da je videl štiri osebe, strelec pa da je bil precej višji od Mančića.

»Nenavadno je, da oškodovanec ne bi takoj že policistom povedal, kdo je strelec, če bi ga res videl, temveč je to povedal šele čez nekaj časa, ko je razmišljal, kdo bi lahko imel motiv. Tega pa je očitno imelo več ljudi. Težko je tudi verjeti, da bi se oškodovanec bal Mančića, saj se pred razpravno dvorano na sodišču ne bi tako sproščeno pogovarjal, poleg tega sta se na prvi obravnavi celo objemala,« je še dejal Matjašič.

Oškodovani Elvin P. kazenskega pregona ne bo nadaljeval, ker da Mančića nima česa bremeniti. Sodnici Ogorevc Sotelšek tako ni preostalo drugega, kot da izreče zavrnilno sodbo.