Običajno naročniki prejmejo in preberejo aktualno številko Gradbenega vestnika šele v poslednjih dneh navedenega ali celo v začetku sledečega meseca. Skratka, srečen je lahko vsak, komur je sploh uspelo pridobiti to novembrsko številko GV in prebrati ta obširen poziv k sodelovanju do 30. novembra 2016, torej na dan, ki je v pozivu določen kot pomembni zaključni datum za oddajo povzetkov prispevkov in tako omogoča participacijo »želene« javnosti.

Pokvarjen je vsakdo, ki iz tega sklepa, da je to nov način strokovne cenzure in cehovske zaščite pred hudo motečo ter vedno pogosteje kot skrajno neetično (skoraj bogokletno) občuteno konstruktivno strokovno kritiko. »Pravočasna« oddaja ustrezno »izbranih«, sprejetih in v program cehovsko uvrščenih prispevkov je namreč prvi pogoj za nemoten in enoglasen potek takega kongresa.

Ali se bo 20-članski organizacijski in programski odbor skušal vsaj formalno opravičiti za to »nehoteno organizacijsko napakico«?

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.