Arbitraža bo zgodba leta 2017

Upam, želim in pričakujem ugoden razplet arbitraže med Slovenijo in Hrvaško, vsaj približno tako, kot ga navaja avtor zgornjega prispevka. Glede modrosti naše zunanje politike pa: pričakujem, da ta spoznava pomembnost vloge pokončne drže »diplomacije« v razmerju do EU, posebno pa do Rusije, ki je na neki način naša zaveznica in pomembna gospodarska partnerica. V napovedih političnih analitikov naj bi se tako predsednika velesil, Putin in Trump, zavzemala za normalizacijo medsebojnih globalnih odnosov kot tudi za uravnovešanje miru v svetu. To pa je dober kazalnik, da bomo tega morda deležni tudi mi v Sloveniji.