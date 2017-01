Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja občine Trebnje v letu 2014 odkrilo kar nekaj nepravilnosti, predvsem pri pripravi proračuna in zaključnega računa, izvrševanju proračuna, pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem, javnih naročilih in zadolževanju. Občini je izreklo negativno mnenje in izdalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Ker pa je občina že med samim revizijskim postopkom v zadnjih dveh letih odpravila razkrite nepravilnosti oziroma sprejela potrebne ukrepe, odzivnega poročila od nje ni zahtevalo, so pojasnili na računskem sodišču.

Župan Alojzij Kastelic pravi, da se največje pomanjkljivosti nanašajo na poslovanje občine z javnim podjetjem Komunala, pri čemer občinski uslužbenci po njegovih besedah niso bili dovolj pozorni na spremembo iz leta 2008. »Takrat smo prešli s sistema upravljanja s komunalnimi vodi v najemno razmerje z občino. Računsko sodišče je menilo, da bi morala občina od takrat sklepati pogodbe neposredno z izvajalci, mi pa smo za to pooblastili Komunalo. Menimo, da v ničemer ni bilo prizadeto gospodarjenje z javnimi sredstvi ali oškodovan proračun. Toda računsko sodišče ima celoten znesek pogodb za kršitev, kar je tudi prineslo negativno mnenje za občino. Ostale kršitve so manjšega pomena,« je pojasnil župan.