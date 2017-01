Policija je končala preiskavo in taksista Z. H., ki je 10. decembra na za motorni promet zaprtem delu Slovenske ceste do smrti povozil 18-letnega fanta, kazensko ovadila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Taksistu, ki po naših informacijah še naprej vozi taksi po Ljubljani, grozi do osem let zapora. Tragična nesreča je osvetlila tudi problem prometne ureditve Slovenske ceste, ki je vsaj taksisti več kot očitno ne spoštujejo.

Po naših zanesljivih informacijah je samo v uri, ko se je zgodila prometna nesreča, na Slovensko cesto med Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico zapeljalo vsaj deset taksistov, v vsej noči pa še precej več. Taki prizori med najbolj živahnimi večeri niso bili nič nenavadnega. V zadnjih dneh je taksiste umirila šele stalna policijska patrulja, ki smo jo opazili na Slovenski cesti. To priznava tudi več sogovornikov iz vrst taksistov, tisti, ki tudi sami vozijo po Slovenski cesti, pa svoje početje opravičujejo s tem, da to pač počnejo vsi. Posebej divje je na Slovenski cesti postalo po polnoči, ko tudi nadzor popusti. Redarji namreč takrat ne opravljajo več nadzora, prav tako je bilo v tem času do pred kratkim prisotnih manj policistov.

Tako je bilo tudi na dan tragične nesreče. Ljubljanski redarji so zaprti del Slovenske ceste, kjer lahko vozijo le mestni avtobusi, nadzorovali dopoldne ob 8.15, 8.30 in 12.05, popoldne od 17. do 18. ure ter zvečer od 21. do 24. ure. Po polnoči tega odseka ni nadziral nihče, niti policija. Po podatkih, ki so nam jih posredovali na ljubljanski policijski upravi, je bila ena policijska patrulja okoli 2.30, ko se je zgodila nesreča, v bližini Maximarketa in ravno te policiste so poslali na kraj nesreče. Druga patrulja pa je v tem času posredovala v Cankarjevi ulici, kamor so jo poklicali zaradi kršitve javnega reda in miru v gostinskem lokalu.

Redarji napišejo glavnino kazni podnevi Na občini so se na naša vprašanja o nadzoru zaprtega dela Slovenske ceste odzvali, kot da jih o tem ne bi smeli spraševati. »Iskanje krivca v domnevnem pomanjkanju nadzora oziroma načinu ureditve Slovenske ceste je /… / zelo nekorektno, saj ob odsotnosti volje za urejanje problematike s strani države, lokalne skupnosti področja izvajanja avto taksi prevozov ne morejo urediti same,« so poudarili. Po njihovem mnenju namreč še tako temeljit nadzor ne more preprečiti »samovolje v prometu in nespoštovanja pravil«. »Menimo, da morajo ob nadzoru pristojnih organov svojo vlogo opraviti tudi stanovske organizacije taksistov ter drugi deležniki, ki se ukvarjajo s problematiko taksi prevozov. Tragična prometna nesreča se je zgodila zaradi grobega nespoštovanja prometnih predpisov in ne zaradi načina ureditve Slovenske ceste ali odsotnosti stalnega nadzora,« so poudarili na občini. Podatki mestnega redarstva o izrečenih ukrepih na tem delu Slovenske ceste kažejo, da so bili redarji pri nadzoru razmeroma dejavni, saj so lani voznikom, ki so prekršili prepoved vožnje, izrekli skoraj 440 kazni, kar je približno kazen in pol na dan. Vendar so bile te kazni izrečene večinoma čez dan, ko razmere na Slovenski cesti niso tako problematične. Po polnoči kazni voznikom pišejo kvečjemu policisti, ki so zaradi neupoštevanja prepovedi vožnje lani kaznovali le 53 voznikov. Na policiji pojasnjujejo, da Slovenske ceste ne nadzorujejo načrtno, temveč ob rednem delu z rednimi policijskimi patruljami. »Občasno pa policisti sodelujejo v kombinirani patrulji z ljubljanskim mestnim redarjem, in sicer v popoldanskem in večernem času od 16. do 24. ure. Prav tako enkrat na mesec policijska postaja Ljubljana Center v sodelovanju z inšpektorjem inšpektorata za infrastrukturo izvede nadzor nad delom taksistov, pri čemer se nadzor izvaja na območju celotnega mestnega središča.« Naš sogovornik iz vrst taksistov pravi, da je običajno nadzor nad taksisti predvsem ponoči absolutno preslab in da jih po njegovem mnenju več kot polovica sploh ne izpolnjuje vseh pogojev za opravljanje avto taksi prevozov.

Taksist grozil tudi občinskemu uradniku Tako naj bi bilo po besedah našega sogovornika tudi s taksistom Z. H., dobrim znancem policije in uslužbencev na mestni občini. Lani naj bi omenjeni taksist s pajdašem preprečil delo redarjev in jim pri tem grozil, zato naj bi na sedežu redarstva v Mostah celo najeli dodatne varnostnike. Na občini so nam potrdili, da je očitno zelo napadalen taksist grozil tudi uslužbencu na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, ker mu niso izdali dovoljenja za vozilo, saj po njihovih besedah ni dostavil vseh dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje avto taksi prevozov. Leta 2014 pa so proti njemu na občinskem inšpektoratu uvedli prekrškovni postopek, saj je potnike vozil brez izdanega dovoljenja. Na dan nesreče naj bi po podatkih občine taksist Z. H. imel dovoljenje za opravljanje avto taksi prevozov, čeprav so nekateri glede na njegovo reakcijo po prihodu policistov o tem dvomili. Dejstvo, da je taksist, je namreč želel prikriti, zato je odstranil znak za taksi na strehi avtomobila. A pravi razlog za tako reakcijo bi lahko bilo tudi dejstvo, da naj bi pred nesrečo prevažal kar pet potnikov. Globa za vožnjo po zaprtem delu Slovenske ceste znaša 160 evrov, vendar posamezni izvajalci taksi prevozov po pojasnilih ljubljanskega inšpektorata zanemarjajo izrečene denarne sankcije, ki jih izrekajo mestni redarji. »Z različnimi manevri se tako v prekrškovnem postopku kot tudi kasneje v davčni izterjavi – z na primer osebnimi stečaji, izplačevanjem minimalnih dohodkov ipd. – izogibajo plačilu globe. Z drugimi besedami, lokalne skupnosti nimajo primernega zakonskega okvira, da bi na ustrezen način regulirale avto taksi prevoze,« poudarjajo na inšpektoratu, ki ga vodi nekdanji vodja redarstva Andrej Orač. Zato so ministrstvu za infrastrukturo dali več predlogov za spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ureja tudi področje taksi služb.