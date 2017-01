Nova Zelandija največja izvoznica halal mesa

Trg po muslimanskih pravilih pripravljene halal hrane v svetu je vse večji. Največja izvoznica halal mesa na svetu pa je Nova Zelandija. Država, kjer je stopnja samooskrbe s hrano kar 185-odstotna, izvozi skoraj 90 odstotkov vseh kmetijskih izdelkov. V osemdesetih letih, ko so zaradi evropskih regulativ izgubili velik del evropskega trga, so se preusmerili na zalivske države ter pridobili vse potrebne halal certifikate. Zdaj je halal celotna proizvodnja novozelandske jagnjetine in 90 odstotkov proizvodnje piščančjega mesa, tako da meso brez težav izvažajo v muslimanske države, ki, vsaj kar zadeva jagnjetino, predstavljajo glavni novozelandski trg.