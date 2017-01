Britanci so že pozabili, da so si besedi »fat cat« (debeli maček) davno izmislili za bogataše, ki dajejo denar političnim strankam, da bi vplivali na odločitve politikov in vlad. V novejšem času debeli mački pravijo tudi bankirjem, direktorjem in drugim velikim gospodom z orjaškimi zaslužki, na katere niso zares vplivale ne finančna kriza iz leta 2008 ne njene posledice, med katerimi je bila stroga varčevalna politika vlade. Ker so do današnjega kosila zaslužili že toliko denarja, kolikor ga bo povprečni Otočan v celem letu 2017, so prvo sredo v novem letu razglasili za sredo debelih mačkov.

Orjaški prepad

Ta orjaški prepad v zaslužkih direktorjev stotih vodilnih podjetij in povprečnih zaposlenih Otočanov razkriva analiza tako imenovanega Centra za visoke plače. V njej tudi ugotavljajo, da so direktorji v zadnjih nekaj letih zategovanja pasov velike večine Britancev iz leta v leto zaslužili več in da zdaj povprečen direktor zasluži 129-krat več kot njegov povprečen uslužbenec. Tega se ne sramujejo. Direktorji trdijo (se hvalijo in branijo obenem), da delajo dvanajst ur na dan, da delajo večino koncev tedna (od tod izračun, ki prinaša sredo debelih mačkov) in da imajo manj kot deset dni počitnic na leto. Kdor to verjame, verjetno verjame tudi v palčke in na primer v to, da je bodoči predsednik ZDA Donald Trump zastavonoša delavskega razreda.

Direktor Centra za visoke plače Stefan Stern pravi, da sreda debelih mačkov opozarja na nepošten prepad v zaslužkih Britancev. Stern upa, da bo analiza njegovega centra vplivala na to, da se bo konservativna premierka Theresa May spomnila na svojo obljubo ob naselitvi v Downing Street 10, da bo reformirala britanski kapitalizem in ustvarila ekonomijo, ki bo delovala za vse, ne samo za privilegirano peščico. Ne kaže dobro za… vse.