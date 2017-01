Gasilci so bili o požaru obveščeni malo po šesti uri. »Že na kraju dogodka smo ugotovili, da se iz vhodnih vrat močno kadi, ob vstopu v stanovanje pa, da je vse močno zadimljeno. Del devetčlanske ekipe se je spopadel z ognjem, drugi del je pregledoval prostore. Na tleh smo naleteli na nezavestnega moškega. Izvlekli smo ga ven in ga začeli oživljati. Pomagali so tudi reševalci, pomagali smo si z defibliratorjem. Žal mu ni bilo pomoči,« je povedal poveljnik sežanskih poklicnih gasilcev Blaž Turk. Gorelo je v kotu kuhinje, a ne ob štedilniku. »Vse je bilo že popolnoma požgano in neprepoznavno, zato bi o vzrokih požara lahko le ugibali,« je še dodal Turk.

S koprske policijske uprave so sporočili, da je v požaru umrl 60-letni moški. Verjetno je šlo za zadušitev ali zastrupitev z dimom, a bo pravi vzrok morala pokazati obdukcija pokojnega. Sumljivih okoliščin policisti niso ugotovili. pk