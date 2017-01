Kremasta juha, ki jo lahko jeste z ali brez kruha, vas bo dobro nasitila, uspešno pogrela in zadovoljila. Lahko jo pripravite tudi vnaprej in v času največje lakote le pogrejete in v njej brez slabe vesti uživate.

Juha je pripravljena iz rdeče leče, poznamo pa tudi več drugih vrst - zeleno, črno. Leča je odlično živilo, ki ni le nasitno, ampak tudi izredno zdravo.

Leča vsebuje ogromno vlaknin in mineralnih snovi ter veliko lahko prebavljivih beljakovin, zato je idealno živilo tudi za vegane. Ker pa je v zimskem času veliko obolenj in prehladov, je leča idealno živilo tudi v tem času, saj krepi imunski sistem.

Juho lahko naredite bolj ali manj pekočo. Če boste v juho dodali več kajenskega popra, predlagam, da juho pred postrežbo okrasite z žlico jogurta, ki bo pekočino omilila, juho pa še dodatno obogatila.

Nikar se v prvih dneh leta 2017 ne obremenjujte s težo in kilogrami in zato raje posegajte po zdravih jedeh, se dobro oblecite in oddite na sprehod, popijte veliko nesladkane tekočine - čaj z medom ali kar vodo in uživajte v novem letu, polnem novih možnosti in priložnosti.

RECEPT 140 g rdeče leče 1 žlica olivnega olja 1/2 rjave čebule 1 strok česna 1/2 žličke mletega koriandra 1 žlička mletega ingverja 1/4 žličke kurkume 1/4 žličke cimeta 1 žlička kajenskega popra 1 žlica paradižnikovega koncentrata 5 dcl zelenjavne jušne osnove sol poper