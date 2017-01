Vznemirljivo pa je, da so naprave za pametni dom končno postale resnično enostavne za uporabo, tako da jih lahko večinoma kupimo in namestimo sami, ne da bi potrebovali pomoč strokovnjaka. Tovrstne nove rešitve bo v prestolnici zabave Las Vegasu letos predstavljajo veliko podjetij: od pametnih termostatov in senzorjev za kakovost zraka do varnostnih kamer in celo avtomobilov. Poznavalci bodo pozorni zlasti na Applovo platformo HomeKit, če bo zajela širši nabor izdelkov, kot je današnja linija električnih vtičnic in stikal, in na Googlovo platformo za pametni dom za androide (Android Things). V Samsungu so se zavezali, da bodo do leta 2020 povezali vse svoje izdelke – CES 2017 je priložnost za preverjanje, koliko so napredovali pri svoji platformi pametnih stvari (SmartThings).

Pametni dom: življenje doma je lažje Med razstavljavci je tudi podjetje Bosch, ki bo predstavljalo, kako povezljivost predmete spreminja v partnerje, spremljevalce in asistente. Z Boschevim sistemom za pametne domove je domače naprave mogoče nadzorovati preko ene aplikacije. Podjetje je sistem še razširilo s tehnologijami, kot so detektorji dima in gibanja, s katerimi imamo na voljo dodatne funkcije, in z upravljavcem scenarijev. S slednjim postane povezan dom še bolj intuitiven, hkrati pa poskrbi, da je vsakdanjik uporabnikov lažji. Ko zapustijo hišo, jim ni več treba preveriti, če so izključili gretje, elektronske naprave in luči. Upravljavec scenarijev, ki je del Boscheve aplikacije za pametne domove, prevzame nadzor nad vsakodnevnimi opravili, vključimo pa ga s preprostim pritiskom prsta.

Rešitve za večjo varnost Bosch poleg tega predstavlja še tri nove rešitve za večjo varnost. Uporabniki lahko s 360-stopinjsko notranjo kamero in zunanjo kamero Eyes v vsakem trenutku vedo, kaj se doma dogaja, ne glede na to, kje na svetu so. S pomočjo lokalnega in zakodiranega snemanja ne bodo nikoli več zamudili pomembnih dogodkov. Leča 360-stopinjske notranje kamere se preprosto, samo z dotikom zaslona spravi v notranjost kamere, s čimer zagotovimo zasebnost. Zunanja kamera Eyes je veliko več kot samo kamera: v eni inteligentni napravi združuje tudi svetlobne senzorje in senzorje gibanja ter domofon. Bosch Twinguard je visokokakovosten detektor dima s senzorjem kakovosti zraka, ki izboljša varnost v domu. S pomočjo profesionalne dvožarčne tehnologije jasneje zazna nevarne situacije, s čimer je manj možnosti, da se sproži lažni alarm. Alarmno sireno lahko poleg tega uporabite, da preženete nezaželene goste.

Osebni asistent v kuhinji Moj kuhinjski palček (My kitchen elf) oziroma okrajšano Mykie je osebni asistent, ki je pametni spremljevalec v kuhinji. Uporabnik ga nadzira s svojim glasom. Mykie posluša, odgovarja na vprašanja in pomaga pri vsakodnevnih opravilih. Tako na primer točno ve, koliko časa mora biti torta še v pečici, ve, kaj je v hladilniku, in lahko vam pove, če bo jutri popoldan sončno. Uporabniki lahko s povezanim Mykiejem upravljajo celo vrsto gospodinjskih aparatov Boschevega sistema Home Connect.

Pametno mesto: večja kakovost življenja, energijska učinkovitost in varnost Bosch bo na CES predstavil rešitve na področju mobilnosti, energije in gradbene tehnologije, varnosti ter digitalnega upravljanja mesta. Prikazane tehnologije na področju mobilnosti vključujejo sisteme za spremljanje stanja okolja in povezane tehnologije za parkiranje kot tudi upravljanje voznih parkov, e-mobilnost in intermodalne prevozne rešitve. Na področju energije bo predstavil virtualne elektrarne, energijsko učinkovite sisteme za gretje, toplo vodo in hlajenje ter tehnologijo za shranjevanje energije. Varnostni sistemi vključujejo protipožarne tehnologije, sisteme za nadzor dostopa in rešitve za videonadzor. Bosch stanovanjskim stavbam ponuja pametno tehnologijo za dom in povezane gospodinjske aparate.