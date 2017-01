Ta pogosto podcenjen material si zasluži drugo priložnost, da postane del katerega koli sodobnega doma. Oglejmo si, zakaj.

Obstojen proti obrabi in tekočinam Vinil je eden najbolj odpornih materialov za talne obloge na trgu. Zelo lahko ga očistimo z metlo in »močom«, prav tako ga ne moremo zlahka obdrgniti. Zaradi teh lastnosti je priljubljena izbira za vhodne prostore in območja stanovanja, ki potrebujejo redno čiščenje. Polaganje v ploščah, med katerimi ni fug, pomeni, da se na tleh ne zadržuje umazanija, zato je talna obloga obstojna in lepa dolgo časa. Vinil je odličen tudi za pralnice in druge prostore, kjer obstaja nevarnost izliva vode ali kemikalij, ki se v druge talne obloge vpijejo in naredijo veliko škode. Ker vinil ne vpija tekočine, preprečuje nalaganje vodnega kamna in plesni ter razvoj neprijetnih vonjav.

Posnema drage materiale za delček njihove cene Tako kot laminat je tudi vinil izdelan v kateri koli barvi ali vzorcu, tako da je denimo videti kot eksotični les ali kamnite ploščice, ki si jih s svojim proračunom ne morete privoščiti – zahteva pa mnogo manj vzdrževanja. Čeprav vinil lahko posnema druge, dražje materiale za delček njihove cene, pa je morda bolje, da ga položite v osnovni obliki, da lahko material sam naredi vtis.

Odličen videz v dramatičnih vzorcih Čeprav vinil pogosto dobimo v obliki dolgih desk, to še ne pomeni, da ga moramo položiti v enem kosu. Ne glede na to, ali uporabite deske ali plošče, lahko kombiniranje več barvnih tonov v zanimive vzorce talni oblogi podari osebni stil – in to brez večjih dodatnih stroškov za material. Še nasvet: za vzorčasta tla, ki ne bodo preveč vpadljiva, uporabite paleto ogljeno sive, tople sivorjave in bele ali umazano bele barve. Vtis retro šarma pa dosežete s šahovsko kombinacijo črnobelih vinilnih plošč, ki so kot nalašč za tla klasične kuhinje.