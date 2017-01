Čas je, da začnete svoje življenje na svojem, se postavite na lastne noge in prevzamete odgovornost za svoje življenje. Res je, da je veliko ovir na poti do samostojnosti, vendar se z malo truda ter s pametnim ravnanjem s financami ovire zdijo premostljive.

Nakup stanovanja ali najemnina? Sprva se je treba odločiti ter se postaviti pred dejstvo, kakšne so naše finančne sposobnosti. Imate dve možnosti: ali se boste odločili za najemniško stanovanje ali pa za nakup stanovanja. Vsekakor priporočamo nakup stanovanja, ki bo navsezadnje vaša last. Znano je, da z najemnino nikoli ne pridete do lastne strehe nad glavo, zato se temu pogosto reče »metanje denarja skozi okno«. Pri nakupu seveda ne bo šlo brez finančne pomoči, zato se poglobite v to, kakšne vrste kredita obstajajo in do katerega ste opravičeni in katerega boste lahko odplačevali. Zato je zelo pomembno, da si naredite načrt svojih finančnih sposobnosti. Marsikdo ima namreč prevelike želje ter potrebe, kar na koncu pripelje do manjka denarja. Zato morate že pred nakupom stanovanja imeti v mislih točno vrednost posojila, ki ga imate na voljo-

Čas je ključen pri izbiri stanovanja Nikakor se vam ne sme muditi pri izbiri stanovanja. Zberite dovolj informacij ter si oglejte več stanovanj, preden izberete pravega. Lahko ga iščete sami ali pa vam pomagajo prijatelji, starši. Lahko se obrnete tudi na nepremičninsko agencijo, ki vam bo znala svetovati. Ko najdete primerno stanovanje, še enkrat premislite o tem, ali gre za pravo odločitev. Nakup stanovanja ter potencialnega novega doma je dolgoročna odločitev, ki zna na vaše življenje močno vplivati.

Ali je resnično pravo? Ko ste se odločili in našli pravo stanovanje, sledi pregled vse potrebne dokumentacije, pogodb ter zemljiške knjige. Če niste vešči v tem, naj vam vsekakor pomagajo vaši starši ali izkušeni ljudje. Zemljiška knjiga je zelo pomembna, saj boste s tem dobili vse potrebne odgovore o verodostojnosti stanovanja. Tako se boste dokončno prepričali, da je s stanovanjem vse v redu in ne bo prihajalo do nepotrebnih zapletov v bližnji prihodnosti.

Dokončna odločitev pred nakupom Preden stanovanje kupite, se ne pozabite pozanimati, kakšne so bivalne razmere v njem in okolici. Najprej vprašajte, kakšni so sosedje okoli vas. Če nameravate med vikendom imeti glasne zabave pozno v noč, se pozanimajte, kako bi to sprejeli vaši novi sosedje. Ali obratno, če se selite v novo stanovanje zaradi hrupa v prejšnjem in bi radi končno zadihali v blaženem miru, je pomembno, da poizveste, kako živijo vaši najbližji sosedje. Verjemite, najmanj, kar si želite, je to, da se v novem stanovanju ne bi počutili udobno ter ne bi bili srečni. Oglejte si tudi, kakšna je kakovost lokacije, kje sta vam najbližja trgovina in zdravstveni dom ter koliko časa boste porabili do službe. Pomembno je tudi, da poizveste, ali obstajajo morebitne težave v stanovanjem kompleksu (vlaga, odpadanje ometa, motnje elektrike, gradnja …).