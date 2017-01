V trendu so minimalistične nočne omarice, vgrajene v posteljni okvir ali posteljno vzglavje, ki so cenjene zaradi preprostosti in čistega videza. Lahko jih najdemo tudi v obliki ozkih poličk, pritrjenih na steno.

S predalom za shranjevanje Če želite ob postelji nekaj več prostora za shranjevanje, izberite omarice s predalom, ki so nadvse priročne za odlaganje knjig in spravljanje osebnih predmetov, ki jih želite imeti pri roki. Nočni omarici se lahko slogovno ujemata z okvirjem postelje, kar je zaželeno predvsem v tradicionalnem interjerju, ki stavi na simetrijo. Če jima dodate še nekaj dodatnih polic, ki so lahko drugačne barve, povečate površine za odlaganje in hkrati poživite spalnico.

Namesto omaric mizice ali komode Vse moderne nočne omarice pa niso dejansko nočne omarice. Namesto njih namreč lahko uporabite stranske mizice, ki sicer stojijo ob kavču (morda celo set dveh ali treh) ali stole. Takšne rešitve vnesejo v spalnico nadih izvirnosti. Četudi ne ponujajo veliko prostora za shranjevanje, zagotovo pritegnejo pogled. Če želimo, da se pravi ali »nadomestni« nočni omarici vključita v barvno shemo spalnice, izberimo barve ki ne izstopajo, lahko pa izstopajo s svojo posebno obliko. Po drugi strani lahko nočne omarice vnesejo šarm v interjer s pljuskom barve, ki prostor uravnoteži in ga naredi vabljivega.

Simetrija je zaželena, ni pa nujna Namesto nočnih omaric lahko uporabimo tudi klubsko mizico ali predalnik, odvisno od tega, ali je na obeh straneh postelje dovolj prostora. Četudi je simetrija v notranjem dizajnu zaželena, ni nujno, da se nadomestni omarici ob straneh ujemata. Če vam zadošča prostor za svetilko, budilko in knjigo, ob svojo stran postelje zlahka postavite manjšo mizico, na drugi, partnerjevi strani pa lahko stoji prava nočna omarica ali nizka komoda, v katerih je več shranjevalnega prostora. Podobno velja, kadar je spalnica majhna ali je oblikovana tako, da je v enem kotu postelje več prostora kot v drugem.

Ravnovesje z obliko in barvo Zaželeno je, da sta nočni omarici v ravnovesju z vso drugo opremo spalnice, kar dosežemo z obliko in barvo. Recimo, da se omarici ujemata s posteljnim okvirjem ali z vzglavjem. V takem primeru uporabite komplementarne ali kontrastne barve za posteljnino in preprogo. Kadar želimo nekoliko spremeniti slog spalnice, zamenjamo samo nočni omarici in denimo kombiniramo sodobni stil postelje s ponošenim šikom ali vintidž videzom omaric. Možnosti je resnično veliko – izberite tisto, ki v vaši spalnici vizualno in funkcionalno deluje najbolje.