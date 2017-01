Tretjo tekmo novoletne turneje v Innsbrucku na skakalnici Bergisel je zaznamoval spremenljiv veter, ki je ustvaril razmere na meji regularnega. V vremenski loteriji se Slovenci niso odrezali najbolje, najprej je skakal Jurij Tepeš, ki je pristal pri 110 metrih, še bolj razočarana sta bila s svojima nastopoma Domen in Peter Prevc.

Vodilni skakalec v svetovnem pokalu je pristal pri le 112 metrih in pol, a bil vseeno zmagovalec v paru ter se uvrstil v finalno serijo. Zelo podobno je skočil tudi Peter Prevc, oba pa sta precej zaostala za najboljšimi v prvi seriji, ki se je zavlekla za skoraj celo uro. Ob skoku Ceneta Prevca so bile razmere nekoliko boljše, a se mu je skok povsem ponesrečil, pristal je pri skromnih 106 metrih in pol in ostal daleč za finalno serijo.

V zaključku prve serije smo vendarle videli nekaj daljših skokov, s 128,5 metri se je izkazal Daniel Andre-Tande. Kot predzadnji se je po zaletišču spustil Kamil Stoch, ki je skočil 120 metrov in pol in Stefanu Kraftu ponudil odlično priložnost, da ga prehiti v skupnem seštevku turneje. A je bil nekoliko oboleli Avstrijec še precej slabši in pristal pri 116 metrih ter povečal svoj zaostanek za Stochom in Tandejem.

Kmalu po koncu prve serije je žirija odpovedala finalno serijo tekme na Bergislu. V Innsbrucku se je namreč močno stemnilo, skakalnica pa nima žarometov, tako da bi bila izvedba kolikor toliko regularne serije praktično nemogoča. Daniel Andre-Tande je tako vknjižil zelo pomembno zmago in se zavihtel na vrh novoletne turneje. Vetrovna loterija je z drugim in tretjim mestom nagradila Roberta Johanssona in Evgenija Klimova.

Peter Prevc je tekmo končal na 19. mestu, Domen Prevc pa šest mest za njim. Oba sta že pred današnjo preizkušnjo ostala brez možnosti za visoko uvrstitev v skupnem seštevku turneje. Za nameček je Daniel Andre-Tande z zmago prehitel Domna Prevca tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala in oblekel rumeno majico vodilnega. Tekmo bodo v slovenskem taboru skušali čim hitreje pozabiti, Domen pa bo imel že na zadnji tekmi novoletne turneje v Bischofshofnu priložnost, da si rumeno majico pribori nazaj.