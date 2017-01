»Na kraju so policisti in gasilci, ki izvajajo vse aktivnosti, ki so ob takšnih dogodkih predvidene,« so zgodaj popoldne sporočili iz policije. Medtem parlament ni bil izpraznjen – a tudi pretirano zaseden ne. Nepridiprav, ki je poslal pošiljko, namreč ni pomislil na to, da so poslanci od 27. decembra do vključno 9. januarja na zimskih parlamentarnih počitnicah, kot predvideva poslovnik državnega zbora, in da v tem času praviloma ne zasedajo niti delovna telesa. Tako so bili v času prejema sumljive pošiljke v parlamentu le strokovni sodelavci in tisti, ki opravljajo druga administrativna ter tehnična dela. Slednji so torej ostali v stavbi tudi v času preiskave, le oseba, ki je bila v neposrednem stiku s pismom, je do konca analize ostala v karanteni, so še sporočili s policije.