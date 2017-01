V Dnevniku smo prejšnji teden razkrili, da je konec lanskega leta nekaj pripadnikov Slovenske vojske na portalu eDavki zahtevalo razkritje lastnih davčnih podatkov, ki so jasno pokazali, da delodajalec (obrambno ministrstvo) nekaterim pripadnikom Slovenske vojske vse od leta 2009 ni plačeval vseh prispevkov za socialno varnost. Tako na ministrstvu za obrambo kot v finančni upravi so to zanikali, v Fursu pa so ob tem pojasnili, da se je pri pripravi izpiskov najbrž zgodila napaka, ker je Mors decembra sporočal popravke glede obračunanih prispevkov. Že takrat smo v Fursu preverjali, kako to, da se Mors ni znašel na seznamu neplačnikov. Včeraj se je njihovo ime tam tudi pojavilo.

Z obrambnega ministrstva so že minuli teden, ko smo jih spraševali o plačilu oziroma neplačilu prispevkov, zatrdili, da so se doslej že kdaj znašli na seznamu neplačnikov. »Vendar ne zaradi neplačila prispevkov za zaposlene, temveč smo bili na listo neplačnikov uvrščeni predvsem zaradi dilem in posledično plačil nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč ter zaradi težko obvladljivega usklajevanja med dejanskimi plačili in poročanjem.« Na spletni strani finančnega ministrstva oziroma finančne uprave glede neplačnikov piše, da »finančna uprava javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5000 evrov in so starejše od 90 dni«.

Ko smo minuli teden v Dnevniku opozorili na nekaj primerov, ko naj Mors po izpiskih Fursa ne bi plačeval prispevkov vojakov, so slednji množično začeli zahtevati izpiske, a je Furs na portalu to možnost prejšnji petek začasno ustavil s pojasnilom, da izvajajo aktivnosti za zaključek knjigovodskega leta.

Pri tem je nekoliko nenavadno, da so v petek v Fursu zapisali, da bo izpis obrazca iREK-21 mogoč že 3. januarja, torej včeraj, vendar izpisa včeraj državljani še nismo mogli dobiti. Pripadniki Slovenske vojske, ki so se zaradi tega včeraj oglasili na izpostavi finančnega urada, so nam povedali, da so jim uradniki pojasnili, da želenih podatkov o neplačanih prispevkih ne morejo dobiti zaradi nedelujočih programov.